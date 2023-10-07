Ночной обстрел Украины: Одесскую область атаковали "Ониксами", по Купянску ударили авиабомбой (видео, фото)

В ночь на 7 октября российские оккупанты атаковали Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" и нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянску в Харьковской области. Взрывы также прогремели в Миргородском районе и в Сумской области.

Особенность ночной ракетной атаки 7 октября, в частности в Одесской области, отметила в эфире телемарафона "Єдині новини" начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Враг атаковал ночью "специфическими ракетами". Очевидным был приоритет — это попадание в объекты припортовой инфраструктуры — разрушено зернохранилище, рекреационная инфраструктура", — сказала она.

Она подчеркнула, что враг в последнее время в основном применяет баллистику или ракеты любого типа, которые сложны для уничтожения системами ПВО. Они понимают способность сил украинских ПВО противодействовать и видят, что результативность работы сил ВСУ высока даже при массированной ракетной или дроновой атаке.

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Обстрел Одесской области

В Одесской области ракетный удар ночью 7 октября попал в здание пансионата и зернохранилище возле порта, сообщили Силы обороны юга Украины в телеграм-канале.

Ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Обломки ракет и взрывная волна вызвали пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов, выбиты окна.

По информации главы Одесской ОГА Олега Кипера, пострадали четыре человека. Они получили легкие ранения от осколков стекла и уже получили необходимую медицинскую помощь.

Оккупанты повредили пансионат и многоквартирные дома Оккупанты повредили пансионат и многоквартирные дома Оккупанты повредили пансионат и многоквартирные дома

Вторую ночь подряд Одесская область находится под обстрелами. В ночь на 6 октября российские оккупанты осуществили массированную атаку дронов на южные районы области. Группы ударных "Шахедов" враг направил из Крыма на пограничную и припортовую инфраструктуру Придунавья. Было сбито три вражеских дрона, однако повреждено зернохранилище и несколько грузовиков.

Взрывы в Харьковской области

Посреди ночи 7 октября российские агрессоры ударили также по Купянску управляемой авиабомбой. Как сообщил в Facebook начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, в результате попадания бомбы повреждены три жилых дома, произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

Он также напомнил о вчерашних ракетных ударах по Харьковщине, когда обстрелы оккупантов повредили 88 зданий, из которых 61 — жилые многоэтажки. Пострадали 30 человек: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, и 11-месячный мальчик. В Харькове погибли два человека — 10-летний мальчик и его бабушка.

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. Под вражеским огнем находились пгт Шевченково, села Петропавловка, Нечволодовка, Кирилловка и Московка Купянского района, город Волчанск и села Гатище и Землянки Чугуевского района и другие.

Обстрелы на Сумщине

Утром 7 октября россияне обстреляли Сумскую область из "Градов" и минометов, о чем в телеграм-канале сообщила Сумская ОВА.

"Россияне совершили 2 обстрела приграничья. Зафиксировано 10 взрывов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелам подверглись Краснопольская и Дружбовская громады: в Краснопольской громаде оккупанты били из минометов, произошло четыре взрыва; Дружбовскую громаду враг обстрелял из РСЗО "Град", зафиксировано шесть взрывов.

Как сообщалось, в течение 6 октября россияне совершили 8 обстрелов приграничья на Сумщине, зафиксирован 51 взрыв в Краснопольской, Хотинской, Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской громадах.

Взрыв в Полтавской области

В Миргородском районе Полтавской области ночью также прогремел взрыв, в области была объявлена воздушная тревога. От российской ракеты "Искандер-К" получили повреждения 9 частных домов, пострадавших нет, как сообщил руководитель ОВА Дмитрий Лунин.

Цифры войны

В Украине ежедневно фиксируется до 200 обстрелов со стороны РФ, сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев.

"Ежедневно государство-террорист обстреливает мирные населенные пункты нашего государства. Понятно, что с наступлением осенне-зимнего периода целью обстрелов могут стать объекты энергетической инфраструктуры, поэтому Министерство внутренних дел готовится и к этим вызовам", — проинформировал он.

Сергеев напомнил, что правительство поддержало инициативу министра внутренних дел Игоря Клименко о создании Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения. По его словам, в этот штаб вошли 17 министерств, другие центральные органы исполнительной власти и правоохранительные органы. Основной целью штаба является именно принятие скоординированных и слаженных действий для ликвидации последствий обстрелов.

Потери российской армии на 7 октября 2023 года Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 7 октября 2023 года ликвидировали около 281 тысячи 700 российских агрессоров, при этом за минувшие сутки — еще 610 человек.

Напомним, Фокус писал, что ночью 6 октября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали различные регионы Украины беспилотниками типа Shahed-131/136, выпущенными из временно оккупированного Крыма.