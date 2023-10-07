В оккупированной Новой Каховке взлетел в воздух автомобиль с коллаборантом: подробности (фото)

Коллаборант, который является исполнительным секретарем местного отделения "Единой России", в результате взрыва получил тяжелые ранения, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В оккупированной Новой Каховке на Херсонщине взорвалась машина секретаря местного отделения "Единой России". Об этом в телеграм сообщил так называемый "сенатор" Херсонщины Игорь Кастюкевич.

Происшествие произошло в 9:30.

"Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь на Херсонщине", — написал Кастюкевич.

Владимир Малов является исполнительным секретарем местного отделения "Единой России" в оккупированной Новой Каховке. На недавних фейковых "выборах" его избрали в "совет депутатов" Новой Каховки от той же "Единой России".

Напомним, что благодаря доказательной базе СБУ реальный срок заключения получил еще один коллаборант, который сотрудничал с агрессором в период оккупации Харьковщины.

Ранее сообщалось, что 27 сентября в СБУ сообщили, что задержали двоих агентов РФ, которые корректировали воздушную атаку РФ на Киев в ночь на 21 сентября этого года.