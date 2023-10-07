"Мы в состоянии войны, ХАМАС заплатит": премьер Израиля Нетаньяху обратился к гражданам

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ХАМАС заплатит цену, которой раньше не знал за нападение на страну. В Армии обороны Израиля обещают использовать всю их мощь против боевиков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал первое публичное заявление с начала крупной операции боевиков ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

В обращении к гражданам Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, враг заплатит высокую цену за свои действия.

"Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Мы победим. Враг заплатит цену, которой он никогда раньше не знал", — заявил Нетаньяху.

Известно, что по состоянию на сейчас количество погибших и раненых составляет почти 300 человек. Боевики ХАМАС проникают в Израиль из южной части страны. Нетаньяху добавил, что происходящее, это не операция и не эскалация — это война. Он призвал жителей страны слушаться приказов армии и командования тыла.

Также представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что ЦАХАЛ объявил военное положение в стране.

"ЦАХАЛ объявил состояние войны. Мы находимся в состоянии войны. Было выпущено более 2000 ракет. Террористы проникли в страну, некоторые из них все еще находятся в Израиле", — сообщил Хагари.

Военные сообщили, что они начали широкомасштабный призыв во всех частях ЦАХАЛ. Воздушные силы наносят удары по Сектору Газа. В ближайшие времена они обрушат всю мощь израильской армии на боевиков. Тем временем ХАМАС наполняют юг Израиля своими силами.

Напомним, 7 октября в МИД Украины осудили действия боевиков ХАМАСа и поддержала Израиль и право на самооборону.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ призывает резервистов в страну из-за нападения боевиков ХАМАС.