"Заблокировали всех посредников": МИД РФ обвинил Запад в начале войны в Израиле

События в Израиле, как говорят в российском МИД, стали следствием "хронического невыполнения" резолюций ООН западными странами. Страна-агрессор верит в установление долгожданного мира на Ближнем Востоке.

Москва обвинила Запад в блокировании работы ближневосточного "квартета" международных посредников по палестино-израильскому конфликту. Министерство иностранных дел РФ выразило самую серьезную озабоченность "резким обострением ситуации" в Израиле.

Россия подтверждает "принципиальную и последовательную" позицию о невозможности разрешения силовым путем конфликта, который тянется уже 75 лет.

"[Противостояние] может быть урегулировано исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль Москва расценивает как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия. События в Израиле — это прямое следствие "хронического невыполнения резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", указали в МИД РФ.

"Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших из-за вторжения исламских боевиков ХАМАС в Израиль. Терроризму нельзя позволять покорить или ломать чьи-то жизни, указал глава государства.

Боевики ХАМАС 7 октября выпустили более 2200 ракет по Израилю, военные ЦАХАЛ объявили военное положение и начали операцию "Железные мечи".