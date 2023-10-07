"Украинцы понимают": Елена Зеленская отреагировала на ситуацию в Израиле

7 октября по территории Израиля были запущены тысячи ракет. Из Сектора Газа проникли боевики, которые убивают мирных жителей.

Первая леди Украины Елена Зеленская отреагировала на эскалацию военного конфликта в Израиле 7 октября 2023 года. Свое обращение жена Владимира Зеленского оставила на официальных страницах в соцсетях.

"Гибель мирных жителей в Израиле и весь ужас, который принесли с собой террористические атаки, — недопустимые преступления против человечности. Сегодня украинцы понимают и разделяют боль израильского народа. Наши мысли с вами", — отметила Елена Зеленская.

"Пусть порядок и безопасность как можно быстрее вернутся в ваш дом", — добавила первая леди.

Атака на Израиль 7 октября

7 октября 2023 года из Сектора Газа исламские боевики ХАМАС нанесли ракетные удары по территории Израиля. Боевики объявили военное положение и назвали операцию "Железные мечи", цель которой, по их словам, месть за десятилетия угнетения палестинцев. Израильская армия также наносила ответные удары по ХАМАС.

Как известно, в Израиле уже создали оперативный штаб для помощи украинцам, которые находятся на территории страны. Они могут обратиться в любое дипломатическое или консульское представительство.

Фокус разбирался, кто такие ХАМАС и в чем заключается цель их "деятельности".

Также Фокус писал о реакции Владимира Зеленского на военные действия в Израиле.