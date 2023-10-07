Разведка просчиталась: спецслужбы Израиля думали, что боевики ХАМАС не нападут, – СМИ
Израильские разведслужбы контролируют сеть информаторов внутри палестинских группировок, в Ливане, Сирии и других странах. Спецслужбы Израиля убивали лидеров террористов, но сейчас не смогли предотвратить массовое вторжение исламских боевиков.
Высокопоставленные работники израильских спецслужб просчитались — на прошлой неделе они решили, что боевики ХАМАС захотят избежать эскалации боевых действий, пишет израильская газета Haaretz.
"Представители служб безопасности пришли к выводу, что ХАМАС желает избежать полномасштабной войны с Израилем. Чиновники заявили, что ХАМАС не желает ставить под угрозу прошлые достижения, которые улучшили жизнь жителей Газы", — указали авторы материала.
Британская радиостанция ВВС также сообщает, что имеющая огромные ресурсы израильская разведка не смогла предвидеть атаку.
"Мы понятия не имеем, как это могло произойти. Именно такую реакцию дали сегодня израильские чиновники в ответ на вопрос, почему израильская разведка просчиталась", — отметили журналисты.
Возможно, у Израиля самая обширная и хорошо финансируемая разведывательная служба на Ближнем Востоке. У нее есть информаторы и агенты внутри палестинских группировок, в Ливане, Сирии и других странах, подчеркивают обозреватели.
"В прошлом спецслужбы Израиля совершали точно рассчитанные убийства лидеров боевиков, хорошо зная все их маршруты передвижения. Иногда они делали это ударами дронов и с помощью взрывающихся мобильных телефонов", — сообщило ВВС.
Вдоль пограничного забора между Сектором Газы и Израилем установлены камеры, датчики движения. За обстановкой следят регулярные армейские патрули. Однако боевики ХАМАС просто развалили его бульдозерами, говорится в публикации.
Неудивительно, что израильские СМИ задают срочные вопросы военным и политическим лидерам своей страны о том, как все это могло произойти в 50-ю годовщину другого внезапного нападения на Израиль, войны Судного дня в октябре 1973 года.
"Израильские чиновники сообщили о начале крупного расследования, вопросы, по их словам, будут ставить годами", — заключили журналисты.
Напомним, что США заявили о готовности обеспечить поддержку Израиля для защиты от нападения боевиков ХАМАС. Пентагон будет работать над предоставлением необходимой помощи.
Россия обвинила западные страны в начале боевых действий в Израиле. Начало войны невозможно разрешить силовым путем, заявили в МИД РФ.