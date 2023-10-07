Разведка просчиталась: спецслужбы Израиля думали, что боевики ХАМАС не нападут, – СМИ

Израильские разведслужбы контролируют сеть информаторов внутри палестинских группировок, в Ливане, Сирии и других странах. Спецслужбы Израиля убивали лидеров террористов, но сейчас не смогли предотвратить массовое вторжение исламских боевиков.

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Высокопоставленные работники израильских спецслужб просчитались — на прошлой неделе они решили, что боевики ХАМАС захотят избежать эскалации боевых действий, пишет израильская газета Haaretz.

"Представители служб безопасности пришли к выводу, что ХАМАС желает избежать полномасштабной войны с Израилем. Чиновники заявили, что ХАМАС не желает ставить под угрозу прошлые достижения, которые улучшили жизнь жителей Газы", — указали авторы материала.

Британская радиостанция ВВС также сообщает, что имеющая огромные ресурсы израильская разведка не смогла предвидеть атаку.

"Мы понятия не имеем, как это могло произойти. Именно такую ​​реакцию дали сегодня израильские чиновники в ответ на вопрос, почему израильская разведка просчиталась", — отметили журналисты.

Возможно, у Израиля самая обширная и хорошо финансируемая разведывательная служба на Ближнем Востоке. У нее есть информаторы и агенты внутри палестинских группировок, в Ливане, Сирии и других странах, подчеркивают обозреватели.

"В прошлом спецслужбы Израиля совершали точно рассчитанные убийства лидеров боевиков, хорошо зная все их маршруты передвижения. Иногда они делали это ударами дронов и с помощью взрывающихся мобильных телефонов", — сообщило ВВС.

Вдоль пограничного забора между Сектором Газы и Израилем установлены камеры, датчики движения. За обстановкой следят регулярные армейские патрули. Однако боевики ХАМАС просто развалили его бульдозерами, говорится в публикации.

Неудивительно, что израильские СМИ задают срочные вопросы военным и политическим лидерам своей страны о том, как все это могло произойти в 50-ю годовщину другого внезапного нападения на Израиль, войны Судного дня в октябре 1973 года.

"Израильские чиновники сообщили о начале крупного расследования, вопросы, по их словам, будут ставить годами", — заключили журналисты.

Напомним, что США заявили о готовности обеспечить поддержку Израиля для защиты от нападения боевиков ХАМАС. Пентагон будет работать над предоставлением необходимой помощи.

Россия обвинила западные страны в начале боевых действий в Израиле. Начало войны невозможно разрешить силовым путем, заявили в МИД РФ.