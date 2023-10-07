Розвідка прорахувалася: спецслужби Ізраїлю думали, що бойовики ХАМАС не нападуть, — ЗМІ

Ізраїльські розвідслужби контролюють мережу інформаторів всередині палестинських угруповань, у Лівані, Сирії та інших країнах. Спецслужби Ізраїлю вбивали лідерів терористів, але зараз не змогли запобігти масовому вторгненню ісламських бойовиків.

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Високопоставлені працівники ізраїльських спецслужб прорахувалися — минулого тижня вони вирішили, що бойовики ХАМАС захочуть уникнути ескалації бойових дій, пише ізраїльська газета Haaretz.

"Представники служб безпеки дійшли висновку, що ХАМАС бажає уникнути повномасштабної війни з Ізраїлем. Чиновники заявили, що ХАМАС не бажає ставити під загрозу минулі досягнення, які покращили життя мешканців Гази", — вказали автори матеріалу.

Британська радіостанція ВВС також повідомляє, що ізраїльська розвідка зі своїми величезними ресурсами не змогла передбачити атаку.

"Ми поняття не маємо, як це могло статися. Саме таку реакцію дали сьогодні ізраїльські чиновники у відповідь на запитання, чому ізраїльська розвідка прорахувалася", — зазначили журналісти.

Можливо, в Ізраїля найбільша і добре профінансована розвідувальна служба на Близькому Сході. У неї є інформатори й агенти всередині палестинських угруповань, у Лівані, Сирії та інших країнах, підкреслюють оглядачі.

"У минулому спецслужби Ізраїлю здійснювали точно розраховані вбивства лідерів бойовиків, добре знаючи всі їхні маршрути пересування. Іноді вони робили це ударами дронів і за допомогою вибухаючих мобільних телефонів", — повідомила ВВС.

Уздовж прикордонного паркану між Сектором Гази та Ізраїлем встановлено камери, датчики руху. За обстановкою стежать регулярні армійські патрулі. Однак бойовики ХАМАС просто розвалили його бульдозерами, ідеться в публікації.

Не дивно, що ізраїльські ЗМІ ставлять термінові питання військовим та політичним лідерам своєї країни про те, як усе це могло статися у 50-ті роковини іншого раптового нападу на Ізраїль, війни Судного дня у жовтні 1973 року.

"Ізраїльські чиновники повідомили про початок великого розслідування, питання, за їхніми словами, будуть ставити роками", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, що США заявили про готовність забезпечити підтримку Ізраїлю для захисту від нападу бойовиків ХАМАС. Пентагон працюватиме над наданням необхідної допомоги.

Росія звинуватила західні країни в початку бойових дій в Ізраїлі. Початок війни неможливо вирішити силовим шляхом, заявили в МЗС РФ.