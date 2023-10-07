Подходы радикально изменены: дроны в Украине начали делать более 200 компаний, — Шмыгаль

Премьер-министр рассказал, что теперь путь дрона от разработки до его закупки максимально короткий, ведь беспилотники изготавливают в сотню раз больше фирм.

В Украине всего за один год в сотню раз выросло производство дронов. Более 200 компаний начали заниматься разработкой беспилотников. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что подходы к развитию украинского ВПК были радикально изменены. На базе "Укроборонпрома" создали новую компанию по современным стандартам корпоративного управления.

По словам премьера, теперь путь дрона от разработки до его закупки максимально короткий.

"За год производство дронов выросло в сотню раз. Разработкой беспилотников начали заниматься более 200 украинских компаний", — рассказал Шмыгаль.

Ликвидация последствий агрессии РФ

Кроме того, одним из приоритетов для правительства является реализация программы быстрого восстановления. В 2023 году из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на различные программы восстановления было выделено 62,3 млрд грн.

"Активно реализуется введенная Правительством программа еВідновлення", — отметил Шмыгаль.

Министр добавил, что в правительстве согласовали выплаты на ремонты домов для 16 тысяч украинских семей. Кроме того, внедряются жилищные сертификаты для тех, чье жилье полностью разрушено.

Он добавил, что Украина активно работает над запуском рынка по гуманитарному разминированию.

"В Госбюджете-2024 на гуманитарное разминирование заложено 2 млрд грн", — заявил премьер-министр.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявлял, что за время войны от российских ударов в Украине пострадали 37 военных заводов. Он отметил, что, несмотря на российские атаки, Украина ежемесячно увеличивает производство вооружения и военной техники.