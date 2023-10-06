Картонные дроны против самолетов РФ: как Украина применяет сотни БПЛА Сorvo (видео)

Небольшие и недорогие дроны из картона, скрепленные скотчем и резинками, меняют ситуацию на фронте в Украине. Считается, что именно они атаковали военные аэродромы в Курской и Псковской областях.

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Австралия передает Украине ежемесячно по 100 легких картонных дронов Corvo, которые называют "системой точной доставки полезной нагрузки" или сокращенно PPDS. Журналисты издания Forces News пообщались с представителями компании-производителя SYPAQ на выставке DSEI в Лондоне и рассказали об особенностях таких беспилотников.

Вице-премьер-министр Австралии Ричард Марлес и посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обсуждают достоинства дрона Corvo PPDS Фото: Twitter

Как предполагают СМИ, дроны, сделанные из картонных деталей, скрепленных резинками и клейкой лентой, уже уничтожили или повредили как минимум пять российских самолетов во время войны в Украине. БПЛА Corvo PPDS, первоначально предназначенный для разведки и снабжения, совместными усилиями австралийских инженеров и украинских военных превратился в высокоэффективное оружие-камикадзе и способен переносить около трех килограммов взрывчатки на расстояние более 120 километров.

"Мы называем его "кирпичиком возможностей", — заверил Майкл Партридж из австралийской инженерной фирмы SYPAQ Australia.

Как пишет Forces News, в конце лета украинцы нанесли серию ударов средствами БПЛА по российским аэродромам. Например, была атакована авиабаза в Курске, где уничтожены пять истребителей, ракетные установки и система ПВО. Еще одна атака была совершена на аэродром в Пскове, где были уничтожены и повреждены четыре грузовых самолета ИЛ-76. Предполагается, что в обоих случаях для налетов на объекты в сотнях километров от российской границ использовались именно картонные дроны Сorvo.

Дроны Corvo PPDS — что о них известно

Precision Payload Delivery System (PPDS) — "система точной доставки полезной нагрузки" — несут 3 килограмма полезного груза на 120+ км. В обновленной версии грузоподъемность была увеличена до 6 килограммов, как и размеры дрона. При этом БпЛА остались модульными и легкими в сборке, как детский конструктор, а размер практически равен обувной коробке.

PPDS оснащен ноутбуком или планшетом, программируемым для авионики, который позволяет планировать миссии. У него также есть cпециальная пусковая установка.

Полезным преимуществом Corvo PPDS является его низкая стоимость. Она составляет около 5 тысяч австралийских долларов, или чуть более 3 тысяч долларов США.

"Когда мы рассматриваем системы военного уровня с неподвижным крылом, то речь идет о цене от 20 тысяч до 30 тысяч долларов США. У нас это примерно будет равняться 5 тысяч австралийских долларов (2608 фунтов стерлингов). Так что это действительно позволяет использовать картонные дроны более активно и эффективно", — подчеркнул Майкл Партридж.

Фокус писал об основных особенностях картонного дрона — его модульность и одноразовость. И главное — он сделан из материала, который делает его практически незаметным для радиолокационных станций.

Напомним, Фокус сообщал, 5 октября оперативники СБУ организовали атаку дронов на электроподстанцию в Курской области РФ. Инфраструктурный объект обеспечивал электроэнергией военные комплексы в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково.

Ранее, 3 октября, беспилотники атаковали завод "Монокристалл" в Белгородской области, который является одним из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира, используемого, в частности в электронике.