"Сектор Газа — отвлекающий маневр": "Хезболла" может напасть на Израиль с севера, — Игаль Левин

Первое нападение боевиков ХАМАС со стороны Сектора Газа может быть отвлекающим маневром от более мощного вторжения, заявил офицер ЦАХАЛ. Ливанские террористы находятся в прямом контакте с палестинскими лидерами.

Вторжение боевиков ХАМАС из Сектора Газа может быть лишь отвлекающим маневром. Об этом пишет в Telegram офицер Армии обороны Израиля, редактор отдела "Военный Фокус" Игаль Левин.

"Есть высокая вероятность, что вторжение из Сектора Газа — лишь отвлекающий маневр. Куда более мощное вторжение последует с севера, силами [ливанской террористической группировки] "Хезболлы", — отметил специалист.

По данным американской газеты The Washington Post, боевики "Хезболлы" высоко оценили нападение ХАМАС на Израиль. Лидер группировки Хасан Насралла заявил, что это было предупреждением против признания Израиля.

"Это посылает сигнал арабскому и исламскому миру, а также международному сообществу, особенно тем, кто стремится к нормализации отношений с этим врагом, что палестинское дело является вечным", — сказал он.

Ливанская "Хезболла" внимательно следит за развитием событий в Палестине и находится в прямом контакте с руководством палестинского сопротивления внутри Израиля и за рубежом, приводит канал Al Jazeera цитату из заявления движения.

Напомним, что недавно СМИ писали о просчете израильской разведки. Работники спецслужб на прошлой неделе думали что боевики ХАМАС не пойдут на єскалацию конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил о войне в его стране. Он призвал жителей Израиля слушать приказы армии и командования тыла.