"Израиль победит": Максим Галкин вышел на связь из Тель-Авива (фото)

Галкин и Пугачева перебрались в Израиль после 24 февраля 2022 года.

47-летний российский юморист Максим Галкин впервые вышел на связь с поклонниками после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сообщение он оставил в Instagram.

"Сегодня в 6:30 нас разбудили сирены… Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молитесь за всех, кто взят в заложники. Израиль победит!" — отметил муж Аллы Пугачевой, опубликовав фото израильского флага и обозначив локацией Тель-Авив.

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Максим Галкин вышел на связь с подписчиками Фото: Скріншот

Отметим, что Галкин и Пугачева переехали в Израиль после начала полномасштабной войны в Украине. Они живут в Тель-Авиве с двумя десятилетними детьми, которым искали местную школу.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Фото: Максим Галкин/Instagram

После переезда юморист организовывал концерты, часть средств с которых передавал на помощь украинским беженцам, ведь, как отмечал, чувствовал свою ответственность.

Напомним, исламские боевики атаковали Израиль 7 октября 2023 года, нанеся ракетные удары и пробравшись на территорию страны.

Также Фокус писал о причинах нападения на Израиль, по словам боевиков ХАМАС.