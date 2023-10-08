Опознали женщину, которая лежала в пикапе боевиков ХАМАС с вывихнутой ногой (фото)

30-летнюю тату-художницу Шани Лук опознали по татуировке и дредам. Она приехала в Израиль на музыкальный фестиваль в поддержку мира, родственники говорят, что переживают кошмар, но надеются на хорошие новости.

Женщину, которую боевики и ХАМАС демонстрировали в кузове автомобиля, опознали как 30-летнюю тату-художницу Шани Лук, приехавшую в Израиль из Германии. Об этом сообщает The Daily Mail.

Ее схватили террористы во время музыкального фестиваля в поддержку мира в ходе неожиданной атаки на израильтян, унесшей жизни 480 человек. Еще около 3200 получили ранения.

Женщина, которая была в машине боевиков

На ранее опубликованном видео девушка лежала в машине, ее нога была неестественно вывернута и, возможно, сломана. Террористы сидели рядом, а ликующая толпа сторонников бегала вокруг и плевала на нее.

Боевики ХАМАС утверждали, что она израильский солдат, однако прошлой ночью ее двоюродная сестра Томасина Вайнтрауб-Лук сообщала журналистам о том, что родственники опознали ее по татуировке и отличительной прическе — дредам.

Женщина, которая была в машине боевиков

"Мы ничего не знаем. Надеемся на хорошие новости, это определенно Шани. Она приехала на музыкальный фестиваль в поддержку мира. Это кошмар для нашей семьи", — сказала родственница.

Женщина, которая была в машине боевиков

Трагедия произошла на фоне крупнейшей за полвека атак палестинских боевиков. Нападавшие перемещались по суше, по морю и даже на дельтапланах, чтобы не быть обнаруженными.

Людей хватали прямо на улицах и везли в Газу, либо убивали на месте.

Боевики запихивают людей в машину

Музыкальный фестиваль, который посетила туристка из Германии, стал одной из первых целей террористической группировки. По сообщениям, десятки погибли на месте, многих взяли в заложники.

Женщина в машине боевиков ХАМАС Женщина в машине боевиков ХАМАС

На еще одной видеозаписи, снятой на месте, где проходил пресловутый фестиваль, можно слышать, как женщина просит о пощаде, когда вооруженный человек отвозит ее на мотоцикле.

Заложница, которую захватили боевики ХАМАС

Имя девушки установили — это 25-летняя Ноа Аргамани, студентка, которая посетила мероприятие возле границы Сектором Газа вместе со своим другом.

25-летняя студентка Ноа Аргамани

Еще одна девушка, Эстер Борочов, рассказала, что ей удалось выжить, притворившись мертвой в автомобиле, после того, как один из боевиков в упор расстрелял водителя, пытавшегося помочь девушке.

Улицы Израиля

Тела погибших израильтян лежали в осколках стекла на улицах города Сдерот, находящегося по соседству с Сектором Газа.

"Я ушла, видела множество тел террористов, гражданских, расстрелянные автомобили. Море тел, в самом Сдероте, на дорогах, в других местах, кучи тел", — рассказала одна из пострадавших.

Напомним, что в Израиле могла погибнуть украинка, еще двух граждан Украины ищут. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что захват заложников был одной из целей вторжения боевиков ХАМАС в Израиль.