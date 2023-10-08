"Ситуация стабилизировалась": ВСУ наступают в районе Великой Новоселки, – британская разведка

Контрнаступление Украины привело к освобождению по меньшей мере 125 квадратных километров территории на Запорожском направлении.

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании оценивает, что в течение последнего месяца ситуация в районе поселка Великая Новоселка Донецкой области целом стабилизировалась. Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.

Если еще в июне-июле британская разведка сообщала об интенсивных боевых действиях на участке Великой Новоселки, к западу от города Угледар, в течение последних четырех недель боевые действия там значительно менее интенсивны.

"За лето Украина почти наверняка освободила по меньшей мере 125 квадратных километров территории в этом направлении", – оценивает ведомство.

Разведка Минобороны Британии указывает, что наступательные действия Украины в районе сковали части 36 и 5 общевойсковых армий Восточного военного округа России, не позволив им усилить другие направления, а также десантные подразделения.

"Хотя ситуация на этом направлении стабилизировалась, российские войска, вероятно, остаются в оборонной позиции, чтобы защититься от возможных будущих украинских наступательных операций", — говорится в обзоре.

ВСУ наступают в районе Великой Новоселки

Напомним, что в Forbes 1 сентября рассказали, что в августе 2023 года ВСУ уничтожили технику РФ на 1,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что 31 июля ВС РФ потеряли еще одну тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Технику уничтожили усилиями подразделений ракетных войск и артиллерии.