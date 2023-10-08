Россия научила боевиков ХАМАСа применению БПЛА против израильских танков , — политолог

Сергей Сумленный отметил, что Кремль является союзником ХАМАСа. Он обратил внимание на визит представителей палестинской организации в Москву, где они провели встречи на высоком уровне с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В соцсетях появились кадры применения беспилотников в вооруженном столкновении между боевиками ХАМАС и израильскими силами. По мнению немецкого политолога и бывшего главы Фонда Генриха Белля в Украине Сергея Сумленного, а атаками ХАМАС на Израиль стоит Россия, так как только россияне могли обучить боевиков тактике применения БПЛА. Об этом он написал на своей странице в Twitter 7 октября.

Политолог опубликовал кадры поражения израильского танка с помощью БПЛА, который сбросил на "Меркаву" предположительно артиллерийский боеприпас. Сумленный пришел к выводу, что ни один из союзников палестинских боевиков, за исключением россиян, не имеет опыта такого характерного применения дронов против техники противника.

"За этим явно стоит Россия. Ни один союзник ХАМАСа, кроме России, не имеет опыта применения беспилотников-бомбардировщиков против современных боевых танков. Только Россия могла обучить ХАМАС этому", — написал он.

Почему Россию назвали союзником палестинцев

В качестве аргумента Сумленный привел события 2022, когда лидеры организации ХАМАС посещали Москву и, в частности, якобы встречались с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровыми и лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. При этом стороны в ходе встречи обсуждали "ослабление сионистской опухоли".

"Они обсуждали с Москвой "новый мировой порядок", а также "ослабление сионистской опухоли и перекройка Запада", — пишет политолог.

Он также обратил внимание на слова российского президента Владимира Путина, который неоднократно выступал с крайними антисемитскими комментариями, присоединяясь к резким антисемитским высказываниям Лаврова. В частности Сумленный выложил фрагмент ответа главы Кремля, где он упомянул президента Украины Владимира Зеленского, которого "западные хозяева поставили во главе Украины".

"Еще несколько мыслей и почему я считаю, что Хамас — всего лишь пешка в этой игре, а организатором является Россия: уровень атаки Хамаса беспрецедентен. Это огромно, и это унизительно и шокирует. Это нападение было намеренно спланировано НЕ ХАМАСом, а более крупной силой, которая не заинтересована в ХАМАСе, но которая желает увидеть возмездие в Секторе Газа и таким образом спровоцировать антиизраильские и антиамериканские настроения во всем мире", — подчеркнул политолог.

Напомним, Армия обороны Израиля объявила операцию "Железные мечи" в ответ на вторжение боевиков организации ХАМАС из Сектора Газа. Министерство обороны Израиля призвало несколько десятков тысяч резервистов из-за вторжения палестинских боевиков.