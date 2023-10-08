"Угроза безопасности": 20% российских шпионов в Европе живут в Швейцарии, — СМИ

По данным журналистов, правительство страны не прибегает к санкциям в виде высылки дипломатов, пытаясь сохранить контакты с Кремлем.

В Швейцарии действует порядка 80 шпионов из РФ — это примерно 20% от общего количества российских агентов, которые сейчас находятся в Европе, сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на информацию разведывательной службы Швейцарии.

Европейские страны предпринимают активные действия, чтобы противостоять сети российской разведки. Высылки российских дипломатов, работающих в зарубежных посольствах, участились с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года.

Но традиционно нейтральная Швейцария до недавнего времени не прибегала к столь решительным мерам. По сведениям местных разведведомств, которые в сентябре были представлены парламенту, в стране сейчас находятся порядка 80 агентов из РФ.

Швейцарский МИД в комментарии журналистов подчеркнул, что правительство страны не прибегает к санкциям в виде высылки дипломатов. Сообщается, что власти хотят сохранить каналы связи с РФ. Отмечается, что высылка дипломатов, если и проводится, то непублично, по соображениям внутренней безопасности.

Женева и Берн традиционно привлекают внимание иностранных разведок по той причине, что там расположены штаб-квартиры международных организаций и компаний. Но в последнее время проблема российских шпионов стала более острой и обсуждаемой среди швейцарского истеблишмента.

"Эти иностранные агенты представляют угрозу для внутренней и внешней безопасности Швейцарии", — заявил представитель парламента страны Фабиан Молина.

Напомним, что в Британии подозревают в шпионаже экс-руководителя Wirecard Яна Марсалека.

Также сообщалось, что на британских островах задержали болгарских шпионов которые работали на агента российских спецслужб.