Аналитики и эксперты по части разведки отмечают изменения во внешности и речи главы Кремля на публичных выступлениях.

Спекуляции насчет нездоровья российского президента достигли рекордно высокого уровня: тиражируется множество слухов о двойниках, лечении от онкологии и даже о диагнозе болезнь Паркинсона. Очередные слухи, на этот раз со ссылкой на слова эксперта в области поведенческой психологии публикует британский таблоид The Sun.

Аналитики и эксперты по части разведки отмечают изменения во внешности и речи главы Кремля на публичных выступлениях, которые якобы могут свидетельствовать об ухудшении здоровья.

Документы, которые оказались в распоряжении The Sun, указывают на то, что российский лидер продолжает лечиться от онкологического заболевания, а, согласно другим предположениям, он страдает болезнью Паркинсона.

Очередные слухи о якобы плохом самочувствии появились и после сентябрьской встречи с председателем Государственного совета КНДР.

Российский лидер на протяжении всей встречи переминался с ноги ногу и выглядит беспокойным, находясь рядом с Ким Чен Ыном.

Также было замечено, что он делал повторяющиеся движения коленом и пытался контролировать левую ногу. Хотя Кремль не дает комментариев относительно здоровья своего руководителя, недавние симптомы могут свидетельствовать о проблемах.

Так считает специалист в области поведенческой психологии Джастин Гаспарович отметил у Путина симптоматику, похожую на ту, которая проявляются у людей с инсультом, мигренью, рассеянным склерозом, и, более того, опухолями головного мозга.

По его словам, у российского президент якобы множество тревожных симптомов, в т.ч. сильные головные боли, проблемы со зрением, онемение языка и конечностей.

"Если президент Путин действительно сталкивается с такими проблемами со здоровьем, это может повлиять не только на его физические возможности, но также на принятие решений, уровень стресса и общее психологическое состояние", — отметил Гаспарович.

Напомним, что после встречи Кима и Путина в КНДР стало увеличиваться количество перевозок в Россию, на что указывают спутниковые снимки.

Также сообщалось о том, хватит ли РФ сил напасть на страны Балтии.