"Стреляли из простой пушки": появились новые детали освобождения "вышек Бойко"

По словам командира подразделения ГУР "Артан" Виктора Торкотюка, россияне не смогли достать украинских бойцов, когда заметили их на платформах. Попытки обстрелять спецназовцев ГУР из истребителя закончились повреждением крыла.

Командир подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" Виктор Торкотюк рассказал новые детали операции по освобождению так называемых "вышек Бойко" — двух газодобывающих буровых платформ, расположенных на шельфе Черного моря между островом Змеиный и западным побережьем Крыма. Это был важный этап подготовки к планируемой высадке на Тарханкуте. Об этом Торкотюк рассказал в интервью NV, опубликованном 8 октября.

Операция по освобождению "вышек Бойко" была проведена ГУР относительно быстро. После этого на платформах был установлен штаб и создана база для подготовки к будущей десантной операции в Крыму.

"Россияне увидели, что мы там находимся и пытались атаковать с истребителя. Но стреляли из простой пушки, поэтому достать не смогли. Когда наши ребята выстрелили из ПЗРК и повредили самолету крыло, тот улетел. Россияне боялись к нам приближаться," — рассказал Торкотюк.

Контроль над "вышками Бойко" также сыграл важную роль в успешной ночной атаке 13 сентября на судоремонтный завод в Севастополе. В результате атаки крупный десантный корабль оккупантов и их подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами, получили серьезные повреждения.

Эксперты отмечают, что украинские бомбардировщики, выполнившие атаку на судоремонтный завод, скорее всего использовали "вышки Бойко" как точку отправления для запуска ракет Storm Shadow по российским оккупантам.

Также стоит упомянуть, что 23 августа на западном побережье Крыма украинская ракета Нептун уничтожила российский комплекс ПВО С-400 "Триумф", оцениваемый в 1,2 миллиарда долларов.

Напомним, глава ведомства Кирилл Буданов рассказал, что бойцы ГУР трижды пытались освободить временно оккупированный город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, но безуспешно.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что операций от бойцов ГУР на территории оккупированного Крыма будет больше.