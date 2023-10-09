ХАМАС "уничтожил" израильский танк Merkava, но есть одно "но": журналист раскрыл новый фейк РФ
По словам Дениса Казанского, российский военкор нашел кадры уничтожения танка Т-90М "Прорыв" и выдал их за ликвидацию израильской бронетехники. В довершение пропагандист показал, как погиб экипаж ВС РФ.
Российский пропагандист Андрей Руденко попытался выдать горящий российский танк Т-90М "Прорыв" за израильский многомиллионный "Меркава". Он также заявил, что оружие боевикам ХАМАС поставил Киев. На подлог обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.
Так называемый "военкор" Руденко опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой ВСУ уничтожают новейший танк Т-90М "Прорыв" вместе с экипажем, утверждая, что якобы это израильский танк "Меркава".
"Тем временем "лучшие" танки в мире ХАМАС сжигает один за одним. И причем делают украинским оружием", — говорится в публикации.
В ответ украинский журналист написал, что военкор из РФ нашел в украинских пабликах запись уничтожения российской разработки Т-90М "Прорыв", выдал его за подрыв израильской "Меркавы" и в довершение еще и показал, как погиб российский экипаж.
"Все это ради лживого вброса о том, что ХАМАС якобы воюет оружием из Украины", — написал автор публикации.
Сколько у Израиля танков "Меркава"
В арсенале Армии обороны Израиля находится порядка:
- 400 Merkava MkIV;
- еще примерно 700 Merkava MkIII;
- и 200 Merkava MkIV (данные за 2022 год);
- в июне 2014 года были достигнуты договоренности о поставках Сингапуру 50 новых Merkava Mk.4 на $500 млн.
"Меркава" ("колесница") — основной боевой танк израильской армии. Первая серийная разработки появилась в 1979 году. Последней модификацией стала "Меркава Барак".
Напомним, что израильтянке удалось выжить во время атаки ХАМАС на рейв-фестиваль: в течение трех часов она притворялась мертвой.
Также сообщалось, что 30-летнюю тату-художницу Шани Лук, которая лежала в пикапе боевиков ХАМАС, опознали по татуировке и дредам. Установили также имя 25-летней Ноа Аргамани, студентки, которая посетила мероприятие у границы с Сектором Газа и, предположительно, находится в заложниках.