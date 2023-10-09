ВС РФ не доверяют боевикам "ДНР": штурмы в основном ведут россияне, — ISW

Российский военкор высмеивал оккупационные формирования из числа жителей неподконтрольного Украине Донбасса за то, что те занимали позиции далеко от передовой, где находились регулярные подразделения ВС РФ.

У руководства российских войск возникли очевидные сложности из-за разногласий в рядах регулярных сил с военизированными формированиями, которые были созданы на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает американский аналитический центр "Институт исследования войны" в сводке от 9 октября.

Аналитики приводят сообщение российского "военкора" "Бурята", который называет себя солдатом 37-й механизированной бригады из Восточного военного округа.

7 октября он откликнулся на пост еще одного пропагандиста, который обвинил 37-ю бригаду в том, что ее военнослужащие оставили свои позиции в районе Новодонецкого (приграничный район Донецкой и Запорожской областей) во время украинских атак, которые в конечном итоге привели к освобождению населенного пункта.

По его словам, на упомянутых позициях оставались только части подразделения "ДНР" "Каскад".

"Бурят" попытался опровергнуть сообщение. По его утверждениям, "Каскад" был вовлечен в незначительные боевые действия на передовой, тогда как на регулярные российские войска приходится основная ответственность за наступление. Он высмеивал формирования "ДНР" за то, что те занимали позиции далеко за передовой линией, где находились регулярные ВС РФ.

"Военкор" также утверждал, что у боевиков "ДНР" низкий уровень военных навыков, и что регулярные войска им не доверяют.

Военные исследователи рассматривают эти обвинения в адрес "ДНР" как пример продолжающихся разногласий между боевиками и регулярными силами РФ, что, вероятно, усложнит попытки интегрировать силы "ДНР" в регулярную армию РФ в рамках продолжающейся военной реформы.

Напомним, что ВС РФ возобновили минирование, чтобы не дать ВСУ продвинуться на Запорожском направлении.

Также сообщалось, что РФ может готовиться к войне со странами НАТО.