РФ может готовиться к войне со странами НАТО, — ISW

В России хотят лишить Северный флот статуса "межвидового стратегического территориального объединения". Его четыре региона могут передать в состав Ленинградского военного округа.

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Российская Федерация может готовиться к возможным конфликтам со странами Балтии и НАТО. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 8 октября.

"Россия развила правовые механизмы реформирования Ленинградского военного округа в рамках текущей широкомасштабной военной реформы", — говорилось в сообщении.

Отметили, что 8 октября на российском федеральном портале проектов нормативно-правовых актов появился подготовленный Министерством обороны России указ президента о лишении Северного флота статуса "межвидового стратегического территориального объединения". По информации росСМИ, Северный флот может перестать быть отдельной военно-административной единицей, равной военному округу. Тогда как его четыре региона — Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, и Ненецкий автономный округ — передадут в состав реформированного Ленинградского военного округа.

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Российский военный аналитик Юрий Федоров заявил, что восстановление Ленинградского военного округа может означать вероятную подготовку России к конфликтам со странами Балтии и НАТО.

Аналитики рассказали, что в 2010 году российская армия объединила Московский и Ленинградский военные округа в Западный военный учет, а в 2014 году Минобороны РФ создало Северный флот из территории, которая входила в состав Западного военного округа, после чего президент РФ Владимир Путин сделал флот военно-административной единицей, которая начала приравниваться к военному учету с января 2021 года.

В декабре 2022 году министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил отменить изменения 2010 и 2014 годов и восстановить Московский и Ленинградский военные округа на базе Западного военного округа. Также он подтвердил, что по состоянию на август 2023 года эти военные округа активно формируются.

Добавили, что это решение Минобороны РФ указывает на то, что Россия видит потребность в реструктуризации своих сил против НАТО и вероятной позиции на финской границе несмотря на то, что остается непонятным, как Россия сможет мобилизовать, обучить и организовать эти силы в новые формирования военного округа.

Напомним, 26 сентября заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что у России с каждым днем остается все меньше выбора, кроме прямого конфликта со странами НАТО. По его словам, Альянс "превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси", однако большего размера.

4 октября председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр рассказал, что Альянс в Вильнюсе утвердил региональные планы по сдерживанию и защите от двух главных угроз НАТО - РФ и террористических группировок.