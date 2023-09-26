"Мы готовы": Медведев считает, что Россия близка к прямому столкновению с НАТО

По словам бывшего российского президента, Альянс якобы постепенно превратился в большой "фашистский блок". В успехе России он по-прежнему не сомневается.

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался по поводу помощи западных стран Украине и предположил, к чему это якобы может привести. Об этом он написал в своем Telegram-канале 26 сентября.

По его словам, у России с каждым днем якобы все меньше выбора, кроме как прямого конфликта с НАТО. Североатлантический блок, как отметил Дмитрий Медведев, "превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси", но намного большего размера.

"Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м", — говорится в сообщении.

Отдельно заместитель председателя Совбеза назвал три пункта, которые и якобы приближают прямое столкновение Кремля с Альянсом. Выглядят они следующим образом:

"братание с премьер-министром страны Джастином Трюдо в парламенте. Экс-президент РФ имел в виду визит украинского главы государства в Оттаву;

поставки американских танков Abrams Украине, которые Дмитрий Медведев назвал техников из арсеналов НАТО;

вероятные поставки дальнобойных ракет ATACMS.

Дмитрий Медведев считает, что Россия близка к конфликту с НАТО Фото: Скриншот

К слову, по поводу танков высказался и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ. Он считает, что Abrams достаточно серьезное оружие, но якобы "будут гореть так же, как и другие".

"Оружия, способного изменить расстановку сил в зоне проведения "специальной военной операции", нет", — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, 10 сентября сообщалось, что Дмитрий Медведев в очередной раз запугал США ядерной войной и вспомнил сентябрь 2001 года. По его словам, из-за того, что США передают оружие своим союзникам по своему усмотрению, у кого-то из руководителей ядерных стран "сдадут нервы".