За словами колишнього російського президента, Альянс нібито поступово перетворився на великий "фашистський блок". В успіху Росії він, як і раніше, не сумнівається.

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Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв висловився щодо допомоги західних країн Україні та припустив, до чого це нібито може призвести. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 26 вересня.

За його словами, у Росії з кожним днем нібито все менше вибору, окрім як прямого конфлікту з НАТО. Північноатлантичний блок, як зазначив Дмитро Медведєв, "перетворився на відкрито фашистський блок типу гітлерівської осі", але набагато більшого розміру.

"Ми готові, хоча результат буде досягнуто з набагато більшими витратами для людства, ніж у 1945-му", — йдеться в повідомленні.

Окремо заступник голови Радбезу назвав три пункти, які й нібито наближають пряме зіткнення Кремля з Альянсом. Виглядають вони наступним чином:

братання з прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо в парламенті. Експрезидент РФ мав на увазі візит українського глави держави до Оттави;

постачання американських танків Abrams Україні, які Дмитро Медведєв назвав технічними з арсеналів НАТО;

ймовірні поставки далекобійних ракет ATACMS.

Дмитро Медведєв вважає, що Росія близька до конфлікту з НАТО Фото: Скриншот

До речі, з приводу танків висловився і прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають росЗМІ. Він вважає, що Abrams досить серйозна зброя, але нібито "горітимуть так само, як і інші".

"Зброї, здатної змінити розстановку сил у зоні проведення "спеціальної військової операції", немає", — заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що Дмитро Медведєв укотре залякав США ядерною війною і згадав вересень 2001 року. За його словами, через те, що США передають зброю своїм союзникам на свій розсуд, у когось із керівників ядерних країн "здадуть нерви".