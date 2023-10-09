РФ може готуватися до війни з країнами НАТО, — ISW

У Росії хочуть позбавити Північний флот статусу "міжвидового стратегічного територіального об’єднання". Його чотири регіони можуть передати до складу Ленінградського військового округу.

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Російська Федерація може готуватися до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 8 жовтня.

"Росія розвинула правові механізми реформування Ленінградського військового округу в рамках поточної широкомасштабної військової реформи", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що 8 жовтня на російському федеральному порталі проєктів нормативно-правових актів з'явився підготовлений Міністерством оборони Росії указ президента щодо позбавлення Північного флоту статусу "міжвидового стратегічного територіального об’єднання". За інформацією росЗМІ, Північний флот може перестати бути окремою військово-адміністративною одиницею, рівною військовому округу. Тоді як його чотири регіони — Республіка Комі, Архангельська та Мурманська області, і Ненецький автономний округ — передадуть до складу реформованого Ленінградського військового округу.

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Російський військовий аналітик Юрій Федоров заявив, що відновлення Ленінградського військового округу може означати ймовірну підготовку Росії до конфліктів з країнами Балтії та НАТО.

Аналітики розповіли, що у 2010 році російська армія об'єднала Московський та Ленінградський військові округи в Західний військовий облік, а у 2014 році Міноборони РФ створило Північний флот з території, яка входила до складу Західного військового округу, після чого президент РФ Володимир Путін зробив флот військово-адміністративною одиницею, яка почала прирівнюватися до військового обліку з січня 2021 року.

У грудні 2022 році міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував скасувати зміни 2010 та 2014 років і відновити Московський і Ленінградський військові округи на базі Західного військового округу. Також він підтвердив, що станом на серпень 2023 році ці військові округи активно формуються.

Додали, що це рішення Міноборони РФ вказує на те, що Росія бачить потребу в реструктуризації своїх сил проти НАТО та ймовірної позиції на фінському кордоні попри те, що залишається незрозумілим, як Росія зможе мобілізувати, навчити та організувати ці сили в нові формування військового округу.

Нагадаємо, 26 вересня заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що в Росії з кожним днем залишається все менше вибору, окрім прямого конфлікту з країнами НАТО. За його словами, Альянс "перетворився на відкрито фашистський блок типу гітлерівської осі", проте більшого розміру.

4 жовтня голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер розповів, що Альянс у Вільнюсі затвердив регіональні плани щодо стримування та захисту від двох головних загроз НАТО — РФ та терористичних угрупувань.