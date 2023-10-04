Зібрали 300 тисяч солдатів: чи готується НАТО до війни з РФ і яка роль відведена Україні

Більшість країн Північноатлантичного альянсу десятиліттями не звертали уваги на військову сферу, і тільки повномасштабне вторгнення в Україну змусило їх задуматися. Варіант нападу Росії на країни Балтії цілком реальний, а слабка реакція НАТО призведе до кризи і розвалу військового блоку, кажуть військові аналітики.

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Військове керівництво блоку НАТО підрахувало, скільки солдатів потрібно для війни з Росією. Глава військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер вважає, що для "великого конфлікту" вистачить до 300 000 військових швидкого реагування.

Ця група солдатів має бути готова до розгортання протягом перших 30 днів. Додаткові чотири бойові групи вже сформовані в Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії.

Бауер вважає, що багато країн Північноатлантичного альянсу десятиліттями не звертали уваги на розвиток військової сфери. Тепер потрібні інвестиції в навчання, розвиток персоналу та оборонної промисловості.

Інше пріоритетне питання — це побудова систем протиповітряної оборони НАТО і знищення ракетних систем у Росії. Ці висновки було зроблено після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Ви можете чекати, поки ракети долетять до вас, а потім збивати їх. Для цього знадобиться безліч ракет, як ми бачимо в Україні. Або ви використовуєте ракети, щоб знищити системи, з яких росіяни запускають по вас ці ракети", — заявив адмірал.

Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі акцентував увагу на недостатність запасів боєприпасів на армійських складах країн НАТО.

"Ми не можемо зупинитися тільки тому, що наші запаси виснажено. Треба підтримувати Україну в боротьбі сьогодні, завтра і післязавтра. Якщо ми зупинимося, це не означає, що [президент Росії Володимир] Путін теж зупиниться. Досі далеко не всі члени альянсу витрачають 2% ВВП на оборону", — підкреслив британський міністр.

Війна НАТО і Росії: що говорять у Москві та яку роль відведуть Україні?

У Росії вважають можливим пряме зіткнення з НАТО. Перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що сьогоднішня ситуація дуже небезпечна і є великий ризик початку великої війни.

Російський чиновник вважає, що НАТО "відправляє солдатів в Україну для участі в певних діях". На думку співдиректора програм зовнішньої політики, координатора міжнародних проектів "Центру Разумкова" Олексія Мельника, ризик конфлікту між РФ і Заходом оцінюють як реалістичний і високий.

Як приклад експерт згадав, як наприкінці вересня 2022 року російський винищувач Су-27 випустив дві ракети по британському розвідувальному літаку над Чорним морем. Джерела BBC у західних військових відомствах тоді говорили, що екіпаж британського літака не загинув тільки завдяки не зовсім точному наведенню на ціль.

"Кожен інцидент небезпечний тим, що за відсутності довіри може призвести до непоправних дій. Слова командувача НАТО Бауера говорять про зміну доктрини блоку від політики стримування до активних дій. У разі нападу РФ на країну-члена Альянсу ці 300 тисяч солдатів за короткий час мають відвоювати зайняту територію. Ядерне протистояння розглядається як один з елементів стримування", — зазначив він у бесіді з Фокусом.

Україна воюватиме разом із Заходом і союзниками в разі конфронтації НАТО, підсумував Мельник.

Напад РФ на країни Балтії: чи покаже НАТО жорсткість

Загрози від Росії зростають і НАТО посилює оборонні спроможності в разі нападу, зазначає заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Україна вдало проводить демілітаризацію Росії і мені важко віриться в те, що у Москви вистачить можливостей для нападу ще й на країни Альянсу. Якщо їм важко утримати Бахмут, про яке НАТО йдеться? Величезні військові ресурси були витрачені на війну в Україні", — вважає аналітик.

Єдиний варіант, за його словами, полягає в можливих спробах нападу Росії на країни Балтії для перевірки реакції НАТО. Такий крок Путіну необхідний, щоб зберегти владу після невдач РФ і перемоги України у великій війні.

Якщо Альянс покаже слабку реакцію у відповідь на напад РФ на країни Балтії, це призведе до кризи і розвалу військового блоку. Багато що залежить і від внутрішньополітичної ситуації в США, адже в разі приходу до влади Дональда Трампа і його політики невтручання, Росія піде далі, підсумував Самусь.

Фокус раніше писав про проведення в Росії масштабних навчань на випадок загрози ядерного удару. У соцмережах також поширювали чутки про важливість у військовому відношенні періоду з 4 по 7 жовтня.

Велика Британія відправила 1 жовтня до Польщі винищувачі Eurofighter Typhoon. Літаки перекинули для захисту східного флангу НАТО від можливого нападу Росії.