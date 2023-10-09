Был ранен боевиками ХАМАС: в Израиле спасли мальчика из Украины (фото)

По словам спикера МИД Олега Николенко, дипломатам удалось разыскать еще пятерых украинцев. Сейчас решается вопрос о том, как доставить их на Родину в условиях отмены авиарейсов.

Украинские дипломаты успешно провели операцию по эвакуации несовершеннолетнего гражданина Украины из города Сдерот, который получил ранения в результате нападения боевиков в Израиле. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В настоящее время ребенок находится в безопасном месте под присмотром посольства, где ему была предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию — вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который получил ранения во время нападения боевиков", — написал Николенко на своей Facebook-странице.

Кроме того, что удалось разыскать пятерых граждан Украины, которые ранее считались пропавшими на юге Израиля.

Вместе с тем, по словам Николенко, появились сообщения о возможной гибели двух украинцев неподалеку от Сектора Газа. Ведется проверка.

Что касается общей ситуации в Израиле среди граждан Украины, оперативный штаб МИД Украины за последние сутки обработал более 200 обращений от граждан. Представители министерства активно работают над поиском решений для помощи украинским гражданам в вопросе выезда из Израиля в условиях отмены авиарейсов.

Также, по предварительной информации, известно об одном погибшем в Секторе Газа.

"Дипломатическое учреждение в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинской общиной. Прорабатываем потенциальные эвакуационные маршруты", — резюмировал Николенко.

Война в Израиле — количество погибших превысило 700 человек

Число пострадавших от обстрелов, осуществленных террористической организацией ХАМАС в Израиле, увеличилось и составило более 2200 человек, при этом по крайней мере 700 человек погибли, сообщает издание The Times of Israel.

Как пишет издание, правительственная пресс-служба, действующая при канцелярии премьер-министра Израиля, сообщила, что число заложников в Газе превысило 100 человек. В воскресенье вечером ХАМАС и "Исламский джихад" похвастались, что у них в заложниках находятся около 130 израильтян, утверждая, что среди них есть и высокопоставленные армейские чиновники.

Война в Израиле — что надо знать

Утром 7 октября из Сектора Газа началось наступление боевиков ХАМАС на Израиль. Террористы вторглись в южные районы Израиля и взяли под контроль несколько городов, а также захватили более сотни заложников. Также они расстреляли посетителей музыкального фестиваля, который проходил в пустыне Негев.

Ситуация обострилась и на севере страны, где террористическая группировка "Хезболла" обстреляла пограничные позиции в районе горы Дов. В ответ силы ЦАХАЛ нанесли артиллерийский удар по территории южного Ливана.

Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение "пункта 40 Алеф", что означает официальное объявление войны. Последний раз этот пункт был применен в 1973 году, когда началась "Война Судного дня".