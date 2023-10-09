РФ получила партию фронтовых бомбардировщиков Су-34М (видео)

Оккупанты получили вторую партию самолетов за год. Именно Су-34 оборудовали комплектом для нанесения ударов по Украине планирующими бомбами КАБ.

Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" передала в Воздушно-космические силы партию истребителей-бомбардировщиков Су-34М. Об этом сообщает "РИА Новости".

В Новосибирске состоялась передача в российские Воздушно-космические силы партию фронтовых бомбардировщиков Су-34М. Отмечается, что это уже вторая партия за 2023 год. Точное количество бортов не озвучивается, но на видео можно увидеть 2-3 самолета. Первую партию передали в июне 2023 года. Партия тоже составляла 2 Су-34М. Еще две партии самолетов Су-34М по 2-4 самолета были переданы в 2022 году.

По данным проекта Oryx, российские оккупанты с начала полномасштабной войны потеряли 22 фронтовых бомбардировщика Су-34 и Су-34М, из которых 3 были потеряны не из-за боевых действий.

Су-34 — это российский/советский истребитель-бомбардировщик, который создан на базе Су-27. Основными задачами самолетов является нанесение ударов ракетами и бомбами в оперативной и тактической глубине. Также он может бороться с воздушными целями. Радиус действия бомбардировщика доходит до 1100 км, но в зависимости от нагрузки он может уменьшиться до 600 км. Именно Су-34 бьют по Украине планирующими бомбами КАБ.

Напомним, 5 сентября в РФ заявили о создании планировочных бомб ФАБ-1500 с фугасной частью на 675 кг.

2 июня в РФ заявили о получении двух Су-34 и одного транспортного самолета Ил-76.