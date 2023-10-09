5 часов прятались в лесу: участники фестиваля в Израиле рассказали, как спаслись от ХАМАС (видео)

Выжившие во время нападения боевиков впоследствии выложили в социальных сетях видео о том, как им пришлось прятаться под скудными зарослями и тихо записывать прощальные послания близким.

Появилось видео, снятое напуганными израильтянами на фестивале Supernova, который проводился недалеко от границы с Сектором Газа. Посетители фестиваля прятались в подлеске, чтобы избежать пуль боевиков ХАМАС, устроивших резню, во время которой погибли около 260 мирных жителей. Об этом сообщает The Daily Mail.

Выжившие во время нападения боевиков впоследствии выложили в социальных сетях видео о том, как им пришлось прятаться под скудными зарослями и тихо записывать прощальные послания близким.

Прощальное видео для близких

Многим пришлось лежать в ужасе более пяти часов, прежде чем пришли вооруженные спасатели, от которых доносилась речь на иврите.

Группировка боевиков ХАМАС устроила штурм во время фестиваля Supernova, который проходил недалеко от кибуца Реим в минувшую субботу.

Музыка на смертоносном рейве, по словам выживших, звучала всю ночь, примерно до 6:30 утра, когда раздались сигналы воздушной тревоги — предупреждения о запусках ракет.

Фестиваль Supernova

Организаторам и участникам фестиваля было известно о риске ракетных обстрелов. Но все же они определенно не ждали, что грузовики с вооруженными боевиками отключат электричество и устроят штурм с беспорядочной стрельбой по толпе людей.

На опубликованных кадрах видно, как мирные жители кричат от ужаса, и раздаются выстрелы, в то время, как полиция пытается помочь гражданам эвакуироваться.

Нападение боевиков

Израильская спасательная служба Zaka впоследствии сообщила, что после нападения были обнаружены по меньшей мере 260 тел.

Трупы молодых людей лежали друг на друге в палатках, которые установили, чтобы помочь пострадавшим идентифицировать останки погибших.

На некоторых видеозаписях, сделанных видеорегистраторами, видно, как боевики казнят мирных жителей, лежащих на песке, а затем обшаривают их карманы и сумки, которые достали из автомобилей.

Напомним, что в NYT рассказали о внезапной атака ХАМАС и о том, почему спецслужбы Израиля "прозевали" подготовку боевиков.

Также сообщалось, что в Израиле спасли мальчика из Украины, раненного боевиками ХАМАС.