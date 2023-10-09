Нет альтернативы: французской армии не хватает украинских самолетов Ан-124, — генерал Милль

Во Франции не разработали собственный самолет, который бы имел грузоподъемность более 100 тонн, но проект закрыли в 2007 году. Из-за полномасштабной войны украинские Ан-124 заняты перевозками, поэтому французы законтрактовать их почти не могут.

Начальник штаба Воздушных сил Франции генерал Стефан Милль заявил, что у французской армии нет альтернативы для украинских широкофюзеляжных транспортных самолетов Ан-124. Об этом сообщает Opex 360.

Во время выступления в парламенте Милль заявил, что для операций по переброске войск на большие расстояния они использовали украинские Ан-124 по программе НАТО SALIS. Однако из-за полномасштабной войны их доступность существенно упала. Кроме того, в издании утверждают, что у самолетов Ан-124 подходит к исчерпанию ресурс службы.

О ситуации во Франции знали давно. Еще в 2017 году экс-депутат Франсуа Корну-Жентиль заявил, что французская армия зависит от стратегического воздушного транспорта.

"Все делают вид, что не видят, что на самом деле украинцы и россияне контролируют проекцию наших сил на внешние театры", — заявлял тогда депутат.

При этом отмечается, что в случае необходимости у Франции не будет широкофюзеляжных самолетов, которые могли бы отправлять для перевозки военных грузов. Среди вариантов есть A-300-600ST Beluga, но они не приспособлены для военных перевозок грузов. В стране был проект разработки грузового самолета A-380-800F, но его закрыли еще в 2007 году. Он должен был бы иметь грузоподъемность до 150 тонн. Поэтому все что остается Франции — это использовать Beluga, грузоподъемность которого ограничена 47 тоннами.

A-300-600ST Beluga — единственный вариант для перевозки войск

Напомним, 22 августа в Украине конфисковали имущество Минобороны Беларуси, среди которого 6 двигателей к Ан-124-100.

29 сентября Франция и Украина обсудили совместное производство оружия для ВСУ.