Сделали на "Мотор Сич": в Украине конфисковали имущество Минобороны Беларуси

По информации журналистов, в доход государства взыскано, в частности, шесть авиадвигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан".

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Высший антикоррупционный суд Украины 21 августа взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Беларуси, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях", — говорится в сообщении.

По информации издания"Зеркало недели", конфисковано:

шесть авиадвигателей типа Д-18Т для самолетов АН-124-100 "Руслан" (принадлежат "Волга-Днепр");

авиадвигатель АИ-25ТЛ и воздушный стартер СВ-25ТЛ (принадлежат Минобороны Беларуси).

Двигатель производства "Мотор Сичи" предназначен для установки на пассажирские и транспортные самолеты. Стартер СВ-25ТЛ используется для его запуска.

Как пишут журналисты, Минюст Украины подал иски о национализации имущества Минобороны Беларуси и российской компании "Волга-Днепр". По информации издания, медиа Республики Беларусь предполагают, что речь идет о комплектующих, которые министерство купило у Украины или отправляло на ремонт до широкомасштабной войны.

Что известно об иске Минюста Украины к Минобороны Республики Беларусь

Министерство юстиции 16 августа подало два иска в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов против российской группы компаний "Волга-Днепр" и Министерства обороны Беларуси, сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых в Facebook. По ее словам, в рамках иска к "Волге-Днепр" Украина планирует взыскать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан". Иск к Минобороны Беларуси касался одного авиационного двигателя и воздушного стартера.

Напомним, 11 июля сообщалось, что ВАКС конфисковал имущество российского дизайнера Лебедева. Суд взыскал две квартиры в центре Киева площадью 193 и 138 квадратных метров.

Кроме того, 19 июня стало известно, что по решению ВАКС заводы российского олигарха Дерипаски перешли к Украине.