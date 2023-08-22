Зробили на "Мотор Січ": в Україні конфіскували майно Міноборони Білорусі

За інформацією журналістів, у дохід держави стягнуто, зокрема, шість авіадвигунів для літаків АН-124-100 "Руслан".

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Вищий антикорупційний суд України 21 серпня стягнув у дохід держави майно, яке належить Міністерству оборони Білорусі, а саме складові системи електричного авіаційного пуску. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Міністерства юстиції України до Міністерства оборони Республіки Білорусь та застосувала санкцію, передбаченої пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закону України "Про санкції", — йдеться у повідомленні.

За інформацією видання "Дзеркало тижня", конфісковано:

шість авіадвигунів типу Д-18Т для літаків АН-124-100 "Руслан" (належать "Волга-Днєпр");

авіадвигун АІ-25ТЛ та повітряний стартера СВ-25ТЛ (належать Міноборони Білорусі).

Двигун виробництва "Мотор Січі" призначений для встановлення на пасажирські та транспортні літаки. Стартер СВ-25ТЛ використовується для його запуску.

Як пишуть журналісти, Мін'юст України подав позови про націоналізацію майна Міноборони білорусі та російської компанії "Волга-Днепр". За інформацією видання, медіа Республіки Білорусь припускають, що йдеться про комплектуючі, які міністерство купило в України або відправляло на ремонт до широкомасштабної війни.

Що відомо про позов Мінюсту України до Міноборони Республіки Білорусь

Міністерство юстиції 16 серпня подало два позови до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів проти російської групи компаній "Волга-Днєпр" та Міністерства оборони Білорусі, повідомила очільниця департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих у Facebook. За її словами, у межах позову до "Волги-Днєпр" Україна планує стягнути шість авіаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків АН-124-100 "Руслан". Позов до Міноборони Білорусі стосувався одного авіаційного двигуна та повітряного стартера.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що ВАКС конфіскував майно російського дизайнера Лебедєва. Суд стягнув дві квартири в центрі Києва площею 193 і 138 квадратних метрів.

Крім того, 19 червня стало відомо, що за рішенням ВАКС заводи російського олігарха Дерипаськи перейшли до України.