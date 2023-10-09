Верующие прикрывали друг друга: СМИ узнали об ударе РФ по церкви в Херсоне (фото)

Во время обстрела храма Рождества Богородицы в Херсоне две женщины получили ранения. Возле церкви разорвались несколько снарядов.

Во время службы верующие в Херсоне прикрывали друг друга собственными телами, поскольку россияне в этот момент наносили удары по локации. Издание "Мост" опубликовало подробности.

Атака российских захватчиков произошла во время обстрела храма Рождества Богородицы. Люди собрались на воскресную службу.

В небольшой церкви находилось большое количество горожан. Ранения получили двое из них.

Женщинам в помещении храма оказывали первую помощь. Возле церкви разорвалось несколько снарядов, один из них попал на ее территорию. В результате удара зафиксированы различные разрушения.

Фото: Мост

Александр Прокудин, глава Херсонской ОГА, в Telegram прокомментировал ситуацию на территории города и области. Он отметил, что российские войска за минувшие сутки организовали 53 обстрела, выпустив 288 снарядов из артиллерии минометов, "Градов", АГС, танков, авиации БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 96 снарядов.

Российские захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Они обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсоне и автостоянку. Он подтвередил обстрел церкви в Херсонском районе. В результате ударов один человек погиб, еще 18 — получили ранения, из них — 2 ребенка.

Напомним, 5 октября российские войска из артиллерии обстреляли центр города Херсона. В результате атаки погиб коммунальщик, который обрезал деревья. Российская армия ночью нанесла авиационные удары по Одрадокаменке и Николаевке Бериславского района. Интенсивные атаки продолжались с 4 октября, когда погибли двое гражданских людей — мужчина и женщина, которые находились на улице.