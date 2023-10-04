Россияне подтягивают в Херсонскую область резервы из Крыма, – Гуменюк

По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, ВС РФ продолжают прикрываться гражданским населением, а их маневры обусловлены ожесточенными боями на Запорожском направлении.

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ВС РФ подтягивают на южные участки фронта резервы из оккупированного Крыма. По оценкам военного командования Украины, это пока не критично и не представляет большой угрозы. Об этом спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

Спикер отметила, что на левом берегу в Херсонской области ВСУ наблюдают постоянные перемещения техники и личного состава. Она подчеркнула, что оккупанты обеспечивают собственную безопасность, в основном прикрываясь гражданским населением.

Гуменюк отметила, что маневры российских сил обусловлены боями на Запорожском направлении, где постоянно требуется приток дополнительных сил и средств.

"Маневры связаны с тем, что им нужно поставлять силы и средства на передовую на Запорожском направлении. Частично подтягиваются резервы из временно оккупированного Крыма, но критического увеличения войск и создания ударных группировок мы не наблюдаем", – подчеркнула спикер.

Ситуация в Запорожской области

27 сентября украинские бойцы совершили прорыв на линии Работино-Вербовое. Российский военный блогер раскритиковал действия ВС РФ и заявил, что ВСУ уже перешли минные поля и противотанковые укрепления, известные как "зубы дракона".

Линия фронта в районе Работино-Вербовое

2 октября журналист Андрей Цаплиенко сообщил об успешной контрбатарейной борьбе в Запорожской области, где продолжается контрнаступление ВСУ.

Контрбатарейная борьба в Запорожской области

3 октября Силы спецопераций Вооруженных Сил Украины уничтожили на Запорожском направлении пять БМП, два грузовика и полевой склад ВС РФ.

ВСУ уничтожили скопление боевой техники ВС РФ

Напомним, 3 октября аналитики Института изучения войны сообщили, что возле Работино наблюдается ухудшение боевых возможностей ВС РФ.

Также Фокус писал о том, что под Токмаком россияне возможно уничтожили собственный самолет. Многоцелевой боевой Су-35 был сбит примерно в 20 км позади текущей линии фронта.