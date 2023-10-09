Россия запустила цепную реакцию: Подоляк о сбое глобальной системы безопасности

По словам советника главы ОП, в Кремле показали другим странам пример обвала традиционных правил и договоренностей. Только полный проигрыш РФ это может исправить.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался по поводу того, как российская агрессия резко изменила глобальную безопасность в худшую сторону. Об этом он написал в своем Telegram-канале 9 октября.

По его словам, 24 февраля 2022 года Российская Федерация запустила цепную реакцию "обвала традиционных правил, договоренностей". В связи с этим сбой глобальной системы безопасности очевидный.

"Суть которой (реакции, — ред.): провоцируйте, атакуйте, открыто убивайте гражданское население, ведите себя максимально агрессивно, потому что такая модель "публичного поведения" вызовет ступор у политических элит, усилит их нежелание принимать решения, их иррациональный страх, частично заморозит синхронный коллективный жесткий ответ", — говорится в сообщении.

Отдельно Михаил Подоляк отметил, что неготовность мира окончательно принять консолидированное решение о важности проигрыша России втянул планету в эпоху тотальной нестабильности, резкого роста аппетитов глобального террористического альянса, а также отказа от международного права. Есть только одно решение, которое может это исправить.

"Наступает время обязательных жестких решений", — подытожил советник главы Офиса президента.

Напомним, 7 октября сообщалось, что у Зеленского обвинили РФ в атаке ХАМАС на Израиль. По словам Михаила Подоляка, ускорение поражения России в войне сможет вернуть мир к предсказуемости и стабильности.