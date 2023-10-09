До танка нового поколения MGCS еще далеко: Франция и Германия имеют выход

Временным решением должен стать "гибридный" танк, который будет сочетать башню Leclerc, шасси Leopard 2A7 и инновационные технологии.

Германия и Франция будут совместно разрабатывать танки нового поколения MGSC, но пока до реализации нужны десятилетия, страны меняют акцент на проект E-MBT. Об этом сообщает Army Recognition.

Проект E-MBT — это совместная разработка Nexter и KNDS, которая призвана заменить танки Leopard 2 и Leclerc во Франции и Германии. Танк будет иметь свои особенности, в частности новую 140-мм пушку ASCALON, систему активной защиты и современную оптику и системы управления огнем. Отмечается, что электроника будет похожа на новую многоцелевую машину EBRC Jaguar. Также машина будет уметь запускать беспилотники, чтобы еще больше поднять выживаемость танка на поле боя.

Программа MGSC требует много совместной работы и времени, поэтому E-MBT может стать временной заменой. Франция и Германия хочет и в дальнейшем иметь преимущество на поле боя. E-MBT даже как временный проект будет иметь значительно улучшенные возможности. Также Rheinmetall делает ставку на танк Panthera для конкуренции с MGCS.

E-MBT — будет иметь корпус от Leopard 2A7 и башню Leclerc. Башня французского танка на 6 тонн легче базовой Leopard 2. Также уменьшение веса уменьшает требования к инфраструктуре.

Напомним, 22 сентября во Франции и Германии раскрыли детали о танке будущего MGCS.

В сентябре 2022 года Nexter и KMW представили проект танка MGCS.