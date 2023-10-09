23-летний американец пропал без вести в Израиле, но отправил прощальное послание

По данным израильской спасательной службы Zaka, в воскресенье на месте пресловутого рейва в израильской пустыне поблизости с Газой обнаружили более 260 тел. В дальнейшем число жертв, вероятно, возрастет.

23-летний Херш Гольберг-Полин пропал без вести утром в минувшую субботу, когда находился на вечеринке с сотнями других рейверов во время фестиваля Supernova в северной части израильского региона Негев. Члены семьи американца рассказали о душераздирающих текстовых сообщениях, которое он отправил во время атаки боевиков ХАМАС в израильской пустыне. Об этом сообщает Independent.

Во время, когда проходил фестиваль, боевики ХАМАС провели неожиданную атаку — убили и похитили десятки людей.

По данным израильской спасательной службы Zaka, в воскресенье на месте пресловутого рейва обнаружили более 260 тел, в дальнейшем число жертв, вероятно, увеличится.

Отец пропавшего молодого человека рассказал израильским журналистам о том, что его сын был среди тех, кто веселился на рейве.

Американец несколькими днями ранее отпраздновал день рождения, а весной вернулся с армейской службы.

В субботу около 8 утра по местному времени он отправил родителям несколько пугающих сообщений.

"Я вас люблю. Мне очень жаль", — говорилось в посланиях.

С тех пор его никто не видел и не слышал о нем никаких известий, а семья теперь отчаянно пытается выяснить, что с ним случилось.

"Мы просто хотим, чтобы он был дома в безопасности", — сказал изданию его отец Джонатон Полин, который надеется, что сын все же может до сих пор скрываться на территории фестиваля.

"[Власти] все еже говорят, что в этом районе может скрывать группа людей. Каждый раз, когда появляется новая информация, мы просматриваем все, что можно. На самом деле мы мало что можем сделать", — объяснил он.

Гольберг-Полин родился в Беркли (Калифорния), но переехал с семьей в Иерусалим, где он жил в детстве. Отец также рассказал, что сын прошел обучение на медика и танкиста.

После армейской службы он устроился на работу официантом и копил деньги на свою мечту — поездку в Индию. Теперь же он один из многих пропавших без вести после нападения боевиков.

Напомним, что участники фестиваля в Израиле рассказали, как 5 часов прятались в лесу от боевиков ХАМАС.

Также сообщалось, что пока Израиль не действует против Ливана, "Хезболла" обещает не участвовать в войне.