"Все для фронта": российская экономика все больше переходит на военные рельсы, — NYT

Кремль смог адаптироваться и постоянно вливает средства в оборонную сферу, однако эксперты отмечают, что ВВП — не показатель благополучия российской экономики. Россияне ощущают рост цен, курс рубля падает.

Россия оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось. Однако сейчас экономика страны все больше переходит на военные рельсы. Об этом сообщает The New York Times.

В РФ до сих пор называют полномасштабное вторжение в Украину "специальной военной операцией", но несмотря на этот факт, экономика все больше милитаризируется вокруг войны. Министр финансов РФ Антон Силуанов повторил советский лозунг Второй мировой "Все для фронта". Поэтому на 2024 год в РФ планируют заложить треть всех расходов от бюджета на "национальную оборону". На войну оккупанты планируют выделить 109 млрд долларов. Также вдвое увеличивается общее производство РФ в оборонной сфере — 6% вместо 3%.

Экономика РФ смогла адаптироваться, несмотря на значительный разрыв экономических связей с ЕС и санкции. ЕС был крупнейшим торговым партнером для РФ и он тоже переориентировался. США использовали свою финансовую мощь, чтобы заморозить сотни миллиардов долларов российских активов в мире.

Однако через 19 месяцев полномасштабной войны, экономическая картина в РФ неоднозначна. Российская экономика оказалась устойчивой, Кремль нашел покупателей на свою нефть. Также быстро вливаются деньги для финансирования оборонки. В РФ уверяют, что рост российской экономики будет 2,5%, что больше чем ЕС, и вероятно, США. Однако эксперты предупреждают, что показатель ВВП не является показателем благосостояния в РФ.

"Когда страна находится в состоянии войны, валовой внутренний продукт является довольно плохим показателем благосостояния", — заявила Лаура Соланко, старший советник Института экономики с переходной экономикой банка Финляндии.

Например, курс рубля к доллару упал до 100, что увеличивает инфляцию и повышает тревожность среди населения. Повышение государственных расходов и заимствований серьезно усилило и без того перегретую экономику. Центральный банк быстро повысил процентные ставки до 13 процентов летом, поскольку годовая инфляция продолжала расти.

Почти половина россиян заявила, что они ощущают повышение цен на продукты, лекарства и строительные материалы. Также из РФ продолжают выводить деньги из страны.

Напомним, 5 октября Зеленский допустил введение санкций против ядерной отрасли России.

9 октября в британской разведке сообщили о том, что РФ начала собирать дроны-камикадзе Shahed .