Зеленский назначил нового командующего Сил теробороны ВСУ: что о нем известно (фото)

Президент Украины назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича на должность командующего Сил ТРО. Он награжден орденом Даниила Галицкого.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Игоря Танцюру с должности командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и назначил на его место генерал-майора Анатолия Баргилевича. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

Указ №678/2023 главы государства об увольнении Танцюры с должности Командующего Сил территориальной обороны ВСУ опубликовали сегодня, 9 октября.

"Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", — говорится в документе.

Следующим указом №679/2023 президент назначил на эту должность Баргилевича.

"Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины", — отмечается в документе.

Что известно о новом командующем

54-летний Анатолий Владиславович Баргилевич — генерал-майор Вооруженных сил Украины (с 2017), начальник штаба восточной группировки войск (с 2022). Перед тем, с 2020-го — заместителем командующего СВ ВСУ по территориальной обороне.

Баргилевич

Кроме того, его наградили орденом Даниила Галицкого за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга, и по случаю Дня Вооруженных Сил Украины (2016 год).

Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании 5 октября утвердил назначение трех заместителей министра обороны.