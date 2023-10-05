Кабмин назначил еще трех заместителей главы Минобороны Умерова: что о них известно

Новыми заместителями профильного министра стали военный, информационный аналитик и опытный управленец. Они будут заниматься вопросами военно-технической политики, институционального развития и закупок.

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Кабинет Министров Украины на заседании 5 октября утвердил назначение трех заместителей министра обороны. О кадровых решениях сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Рады Тарас Мельничук.

Заместителями главы Минобороны Рустема Умерова назначены:

Гаврилюк Иван Юрьевич

Гайдер Станислав Мечеславович

Клименков Дмитрий Олегович

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк займет должность заместителя министра по вопросам военно-технической политики.

Ранее возглавлял Главное управление логистики и был заместителем начальника Генштаба ВСУ. С апреля 2015 года по март 2018 года руководил тыловой службой ВСУ.

В апреле-августе 2022 года был председателем рабочей группы Украины в координационном центре по оказанию помощи в Германии.

Станислав Гайдер

Станислав Гайдер назначен заместителем министра по вопросам институционального развития.

Возглавлял отдел цифровой трансформации Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Под его управлением запущен Антикоррупционный портал Украины, Реестр коррупционеров и Единый портал сообщений обличителей коррупции.

Перед этим занимался стратегическим планированием в Агентстве по методологии целей и ключевых результатов (OKRs), в частности перенастройкой ключевых бизнес-процессов.

Является экспертом по открытым данным и членом Совета Сообщества "Киевской школы государственного управления им. Сергея Нижнего".

Ранее возглавлял отдел информационных технологий и анализа Дрогобычской городской рады и занимался стратегическим развитием города.

Дмитрий Клименков

Дмитрий Клименков назначен заместителем министра по вопросам закупок.

С сентября 2022 по март 2023 был первым заместителем председателя Фонда госимущества Украины и отвечал за вопросы возобновления работы крупнейших госпредприятий и внедрения современных корпоративных стандартов управления.

Ранее он работал коммерческим директором АО "Укртрансгаз". Под его руководством удалось более чем на 50% перевыполнить план по закачке газа в подземные хранилища и на 15% увеличить количество иностранных клиентов.

До этого 9 лет возглавлял направление инфраструктуры и логистики в компании "Международные Авиалинии Украины".

Также Клименков возглавлял крупные проекты в шведской компании Ericsson.

Напомним, 27 сентября были назначены первые три заместителя министра обороны. Ими стали финансист, медик и айтишник с опытом государственного управления.

Ранее Фокус писал о "перезагрузке" Минобороны и о том, кто останется на должности замминистра после ротации команды Умерова.