Кабмін призначив ще трьох заступників глави Міноборони Умєрова: що про них відомо

Новими заступниками профільного міністра стали військовий, інформаційний аналітик і досвідчений управлінець. Вони займатимуться питаннями військово-технічної політики, інституційного розвитку та закупівель.

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Кабінет Міністрів України на засіданні 5 жовтня затвердив призначення трьох заступників міністра оборони. Про кадрові рішення повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Заступниками глави Міноборони Рустема Умєрова призначено:

Гаврилюк Іван Юрійович

Гайдер Станіслав Мечеславович

Клименков Дмитро Олегович

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк обійме посаду заступника міністра з питань військово-технічної політики.

Раніше очолював Головне управління логістики і був заступником начальника Генштабу ЗСУ. З квітня 2015 року до березня 2018 року керував тиловою службою ЗСУ.

У квітні-серпні 2022 року був головою робочої групи України в координаційному центрі з надання допомоги в Німеччині.

Станіслав Гайдер

Станіслава Гайдера призначено заступником міністра з питань інституційного розвитку.

Очолював відділ цифрової трансформації Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК). Під його управлінням запущено Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів та Єдиний портал повідомлень викривачів корупції.

Перед цим займався стратегічним плануванням в Агентстві за методологією цілей і ключових результатів (OKRs), зокрема переналаштуванням ключових бізнес-процесів.

Є експертом з відкритих даних та членом Ради Спільноти "Київської школи державного управління ім. Сергія Нижнього".

Раніше очолював відділ інформаційних технологій та аналізу Дрогобицької міської ради і займався стратегічним розвитком міста.

Дмитро Клименков

Дмитра Клименкова призначено заступником міністра з питань закупівель.

З вересня 2022 по березень 2023 року був першим заступником голови Фонду держмайна України та відповідав за питання відновлення роботи найбільших держпідприємств і впровадження сучасних корпоративних стандартів управління.

Раніше він працював комерційним директором АТ "Укртрансгаз". Під його керівництвом вдалося більш ніж на 50% перевиконати план із закачування газу в підземні сховища і на 15% збільшити кількість іноземних клієнтів.

До цього 9 років очолював напрямок інфраструктури та логістики в компанії "Міжнародні Авіалінії України".

Також Клименков очолював великі проєкти у шведській компанії Ericsson.

Нагадаємо, 27 вересня було призначено перших трьох заступників міністра оборони. Ними стали фінансист, медик і айтішник із досвідом державного управління.

Раніше Фокус писав про "перезавантаження" Міноборони і про те, хто залишиться на посаді заступника міністра після ротації команди Умєрова.