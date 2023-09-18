Перезавантаження Міноборони: хто залишиться на посаді заступника міністра після ротації команди Умєрова

У Кабміні хочуть повністю перезавантажити військове міністерство напередодні візиту президента України до США. Опитані Фокусом народні депутати і політологи вважають, що багато хто збереже пости, а інші отримають нові посади. У патронажній службі міністра, варто очікувати призначень представників кримських татар.

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Кабінет Міністрів України 18 вересня звільнив усіх заступників міністра оборони України та державного секретаря Костянтина Ващенка. Згідно з рішенням уряду, посад позбавляються: Володимир Гаврилов, Ростислав Замлинський, Ганна Маляр, Денис Шарапов, Андрій Шевченко та Віталій Дейнега.

Про звільнення першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка не повідомлялося. Заступника голови Міноборони Рустема Умєрова також не відреагували на звільнення.

За законом України про органи виконавчої влади, у разі звільнення міністра, Кабінет Міністрів звільняє з посад його першого та інших заступників.

"Українська правда" з посиланням на джерела в уряді пише, що всі заступники Умєрова написали заяви на звільнення добровільно після його прохання, і більше на посади не повернуться. Консультації щодо кандидатів на заміну тривають.

За словами нардепа Мар'яни Безуглої, усіх заступників міністра оборони змінять до кінця вересня. Кабмін керувався логікою повного перезапуску, коли здійснював кадрові ротації заступників голови Міноборони, сказала вона Фокусу.

Нардеп Олексій Гончаренко вважає, що перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк є сполучною ланкою між цивільною командою Міноборони України і військовими. З цієї причини він і зберігає посаду на даний момент.

"У цій ролі він універсальний. Він не був членом команди ексглави Міноборони Олексія Резнікова. Його не можна назвати людиною з команди Умєрова. Це насамперед військовий", — прокоментував Фокусу нардеп.

Пізніше Гончаренко зазначив, що Умєров не збирався звільняти всіх заступників. Політик вважає, що оновлення Міноборони відбувається спеціально під візит Зеленського до США, щоб показати боротьбу з корупцією.

"Серед тих, кого точно мали звільнити, була наша улюблениця Анна Маляр. Але в ОП [Офісі президента] вирішили, що потрібно знімати всіх. Умовно: новий міністр — нова команда", — сказав він.

Павлюка, як зазначив Гончаренко, теж згодом звільнять. Умєров поїхав за кордон і потрібно, щоб хтось залишився як виконувач обов'язків.

"Як повернеться міністр, звільнять і пана генерала", — підсумував він.

Чи залишиться Анна Маляр та інші?

За даними голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолога Володимира Фесенка, далеко не факт, що підуть усі звільнені. Частина людей отримають нові посади в міністерстві, а інші можуть зберегти посади заступників.

"Заяви [йдеться про замах Умєрова] написали одразу після призначення нового міністра. Рустем Умєров виступав на конференції YES у супроводі Андрія Шевченка, який до того моменту написав заяву на звільнення. Анна Маляр продовжує виконувати обов'язки після звільнення. Схоже, частина заступників залишиться. Цікаво, що звільнили і держсекретаря. Фахівці із законодавчих норм кажуть, що Ващенко не повинен був писати [заяву про відставку]. Найімовірніше, це умова Умєрова [змінити держсекретаря]", — пояснив він Фокусу.

Варто зауважити, що деяких заступників призначили нещодавно. Андрій Шевченко та Віталій Дейнега прийшли в команду Резнікова наприкінці лютого поточного року.

"Чи залишиться Маляр — питання. Мені здається, вона знайшла спільну мову з командувачами ЗСУ на різних напрямках. Вона пов'язує керівництво армії і Міноборони. Залізного настрою в неї я не побачив", — додав політолог.

Фесенко зазначив, що в Міноборони точно не буде кримськотатарської команди. Можливе призначення кримських татар у патронажній службі міністра, особистому апараті міністра.

"Один заступник міністра [представник від кримських татар] можливий, а два-три — малоймовірно", — підсумував експерт.

Нагадаємо, новопризначений міністр оборони Рустем Умєров хоче оцифрувати військовий облік. Він пропонує ввести електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і оцифрувати військово-лікарські комісії.

Умєров не узгоджував нові завдання з цифровізації армії з Міністерством цифрової трансформації України. Точних термінів запуску діджиталізації ЗСУ міністр не назвав.