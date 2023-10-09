Свежий взгляд на войну: военные США пересматривают стратегию применения танков

Из-за массового использования барражирующих боеприпасов против тяжелой техники перед сухопутными войсками стоит задача по модернизации танков. С одной стороны необходимо сохранять маневренность техники, с другой — повышать защиту от воздушных атак.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, американские военачальники переосмысливают стратегии ведения современной войны. В частности, в Пентагоне отметили, что посмотрели "свежим взглядом" на характере применения танков на современном поле боя. О том, к каким выводам пришли американские генералы и военные эксперты из США говорится в материале Defence News от 9 октября.

Прежде всего речь идет о переосмыслении стратегии ведения боевых действий на фоне широкого применения различного рода беспилотников. Дроны заполонили поле боя, говорят военные эксперты, и это отражается, в том числе, на особенности использования бронетехники и в особенности танков, которые долгие годы считали основной силой сухопутных войск.

На протяжении всех месяцев военных действий в Украине, западные аналитики наблюдали, как барражирующие боеприпасы уничтожали массивные и дорогие танки, а также за тем, как тяжелая бронетехника испытывает трудности с маневрированием.

"Технологии ведения войны быстро меняются. Быстрое распространение беспилотников сделало танки Abrams более уязвимыми. Они могут быть быстрее обнаружены и уничтожены," — пояснили эксперты.

Актуальная роль ОБТ

Из-за этого военные США пришли к выводу, что их основной боевой танк (ОБТ) M1 Abrams больше не может проходить модернизацию, увеличивая при этом массу. По мнению отставного генерала армии США Бена Ходжеса, танк Abrams "со всеми его украшениями на капоте уже слишком тяжел, а модернизация с увеличением веса не является выходом.

В то же время роль ОБТ на поле боя продолжает быть весьма актуальной, хотя наблюдая за потерями Вооруженных сил РФ, которые лишились более 400 танков за первые два месяца войны, среди экспертов началась дискуссия о том, не являются ли танки слишком громоздкими для современного поля боя.

Министр армии Кристин Вормут отметил, что первый план выходит защищенность техники от ударов с дронами с воздуха.

Амриканский ОБТ М1 Abrams Фото: Flickr

"Заявления о том, что мы видим конец ценности танков, были несколько преждевременными, но боеприпасы, способные пробить верхнюю часть бронемашин и танков, остаются проблемой. Мы работаем над созданием возможностей для защиты от этого", — отметил он.

Между тем остаются такие варианты, как защита техники с помощью активной защиты, например, системой Trophy от компании Rafael. Но все дополнительные системы защиты, повышают массу техники и неминуемо снижают ее маневренность, что неприемлемо в современных боевых условиях. Поэтому специалистам из Пентагона еще предстоит решить эту задачу.

Возможно частично ее решит программа по модернизации Abrams M1A2 SEPv4. Напомним, армейцы из США сообщили о работах по улучшению ОБТ M1E3 Abrams. Сообщалось, что танк претерпит инженерные изменения, что значительно больше обычной модернизации