"Охотились ночью": операторы ССО дронами эффектно уничтожили российскую пушку возле Бахмута (видео)

Украинские защитники провели аэроразведку, а затем атаковали объект, одновременно сбросив на него несколько боеприпасов.

Операторы беспилотных авиационных комплексов Сил специальных операций уничтожили пушку Д-30 российских оккупантов на Бахмутском направлении. Видео работы опубликовали в Telegram подразделения.

Бойцы провели успешную операцию ночью. Они показали, что тщательно обустраивают позицию перед ударом. Впоследствии воины запустили беспилотники.

Сначала аэроразведка обнаружила вражескую пушку среди гражданских сооружений. Впоследствии атаковали объект, одновременно сбросив на него несколько боеприпасов. Поразили российскую Д-30 с первой попытки.

ССО ВСУ в войне с РФ

Силы спецопераций ВСУ в октябре устроили настоящую "жатву" в Запорожской области. Украинские спецназовцы приложили усилия к сожжению большого количества техники российских захватчиков, среди которой — артиллерийские установки "Акация, "Пион", реактивный "Ураган" и станция РЭБ "Житель".

В июне силы ССО уничтожили 8 единиц техники войск РФ. Военные 73-го морского центра Сил специальных операций ликвидируют важные цели противника ударными дронами. У россиян будет меньше машин, которые перевозят гаубицы "Мста" и пушки "Гиацинт-Б".

В мае Силы специальных операций Украины применили беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, который влетел в российский танк. Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, влетел прямо в тяжелую технику, нанеся противнику непоправимые потери.

Напомним, 10 октября военный эксперт объяснил, как ATACMS потопит Крымский мост. Модификация ATACMS, которая наносит удары до 300 километров, способна охватить участок от Керчи до Гуляйполя для ликвидации вражеских объектов.