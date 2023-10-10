РФ три часа атаковала Украину 36 дронами Shahed: подробности новой массированной атаки (видео)

По официальным данным, зафиксирован прилет по логистической инфраструктуре Одесского региона. БПЛА летели в направлении Черноморска и Одессы, жители города слышали в небе характерный звук.

Ночью 10 октября российские оккупационные войска атаковали южную часть Украины 36 ударными дронами Shahed. Запускали их с мыса Чауд во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил в Telegram.

"Силами и средствами Воздушных Сил, при взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 27 Shahed-131/136 в Одесской, Николаевской и Херсонской областях", — говорится в публикации.

Силы обороны юга также сообщили о массированной атаке беспилотников на юге Украины.

Уничтожены 27 Shahed-136/31

"В течение примерно трех часов более 30 ударных беспилотников несколькими группами по разным направлениям заходили на удар", — отмечается в сообщении.

В итоге подразделения противовоздушной обороны уничтожили 27 БПЛА Shahed-131/136, из них:

1 в Николаевской области;

3 в Херсонской;

23 в Одесской.

Вместе с тем отмечается, что есть попадания по логистической инфраструктуре региона. Но без пострадавших.

"В ночь на 10 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен один ударный БпЛА типа "Shahed-136/131", — сообщили в Николаевской ОВА.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что в результате массированной атаки Shahed зафиксировано попадание в регионе. Чиновник уточнил, что пострадавших, к счастью, нет.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о "не по-осеннему жаркой ночи в Одессе" и поблагодарил Силы обороны за боевую работу.

"Сейчас враг, и это хорошо заметно, делает ставку именно на массированные атаки "шахедами", потому что ракеты готовит к "энергетическому", так скажем, сезону", — отметил спикер, добавив, что ракеты будут направляться на определенные объекты — энергетические или портовые.

Враг запускает дроны по максимально запутанным маршрутам, а основаная работа ПВО в ночь на 10 октября проходила именно в небе над Одессой.

Спикер Одесской ОВА — об атаках 10 октября

В местных пабликах сообщалось, что БПЛА летели со стороны города Беляевка и с моря в направлении Черноморска и Одессы. Жители Одессы слышали пролетающие дроны над городом с характерным звуком.

БПЛА летели на низкой высоте, таким образом они становятся заметными только возле берега.

Напомним, что в августе правительство Украины представило странам G7 доклад об иранских дронах Shahed, которые российские войска используют в своих атаках.

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