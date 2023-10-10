Начало конца: в Индии совершил свой последний полет истребитель МиГ-21 (фото)

Для Индии МиГ-21 был определяющим самолетом, потому что после этого началось сотрудничество с СССР. Вместе с тем репутация истребителя с оттенками крови, потому что за время эксплуатации было потеряно 170 летчиков.

Индия готовится вывести из эксплуатации советские истребители МиГ-21. Начальник штаба ВВС Индии, главный маршал авиации Чаудхари объявил, что самолеты окончательно снимут с вооружения в 2025 году. Об этом сообщает The War Zone.

На ежегодном параде ко дню Воздушных сил Индии самолет МиГ-21 в последний раз появился на публике. Всего на параде было более 120 самолетов, среди них было 3 МиГ-21 вокруг пары многоцелевых истребителей Dassault Rafale — самых новых самолетов в составе Воздушных сил.

По состоянию на сейчас МиГ-21 есть на вооружении трех эскадрилий в штате Раджастан: эскадрилья №3 Cobra, №4 Oorials и №23 Panthers. Все они базируются на разных базах. Начальник штаба ВВС Чаудхари подтвердил, что эксплуатация МиГ-21 доходит до завершающей стадии. К 2025 году все самолеты МиГ-21 спишут.

Три МиГ-21 в последний раз прошли на параде ко дню Воздушных сил Индии

В 1947 году, когда Индия обрела независимость, страна полагалась на британцев и французов в поставках истребителей. Решение приобрести первые сверхзвуковые истребители МиГ-21 дало старт отношениям с Советским Союзом. В дальнейшем именно СССР стал лидером в поставках вооружений в Индию. После МиГ-21 Индия приобрела МиГ-23, 25, 27 и 29. Последние до сих пор находятся на вооружении.

Первый МиГ-21F-13 поступил на вооружение Воздушных сил Индии в 1963 году. Самолеты относят ко 2 поколению и 3 поколению. Всего было 874 самолета МиГ-21, из которых 125 были модернизированы до конфигурации Bison. За время эксплуатации истребители участвовали в боевых операциях: война с Пакистаном в 1979 году, а затем в 1999 году и в 2019 году.

Репутация самолета имеет кровавый оттенок. К 2023 году было потеряно 490 истребителей МиГ-21. В результате погибло 170 летчиков. Заменить советские самолеты планируют на легкие штурмовики LCA Tejas.

Напомним, 9 октября СМИ писали, что Италия требует большей доли в разработке истребителя 6 поколения GCAP.

4 октября эксперты рассказали, почему существует более 10 модификаций истребителей F-35.