"Мы продвинутые": Италия требует большей доли в разработке истребителей 6 поколения

Итальянская компания Leonardo говорит, что они имеют опыт в создании роя беспилотников, которыми мог бы управлять GCAP. Поэтому они хотят большего участия в программе.

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Генеральный директор итальянского гиганта Leonardo Роберто Чинголани заявил, что они хотят иметь большую долю в программе разработки истребителя GCAP. Он создается в сотрудничестве с Великобританией и Японией. Об этом сообщает Infodefensa.

Министерство обороны Италии уже выпустило заявление с требованием "настоящей тринациональной программы", которая должна строиться на принципе справедливого распределения. Рим считает, что Лондон и Токио ограничивают участие в разработке истребителя 6 поколения.

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Сейчас весь проект GCAP, как утверждает Чинголани, является "большой лабораторией умов" и не имеет квот. Журналисты пишут, что Великобритания имеет штаб-квартиру в Лондоне. где разрабатывают самолет. Также пока нет переговоров о распределении ролей в разработке. Чинголани говорит, что переговоры технического характера до сих пор отстают от графика.

"Есть еще много работы с японцами и с англичанами. Мы считаем, что мы имеем гораздо более продвинутые навыки в определенных секторах", — заявил гендиректор Leonardo.

Он добавил, что у Leonardo есть значительный опыт в создании роя беспилотников. Будущий самолет сможет управлять 30-40 БПЛА во время полета. Часть из них будет отдана в жертву для проникновения во вражеское воздушное пространство. Именно в этом Leonardo имеет сильную сторону. В течение нынешнего месяца Италия проведет ряд встреч с британцами и японцами.

Напомним, 29 сентября в Британии испытали катапультирование кресла для турецкого истребителя KAAN.

12 сентября Италия, Великобритания и Япония согласовали дальнейшую разработку истребителя 6 поколения.