"Ми просунуті": Італія вимагає більшої частки у розробки винищувачі 6 покоління

Італійська компанія Leonardo каже, що вони мають досвід у створенні рою безпілотників, якими міг би керувати GCAP. Тому вони хочуть більшої участі в програмі.

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Генеральний директор італійського гіганта Leonardo Роберто Чинголані заявив, що вони хочуть мати більшу частку в програмі розробки винищувача GCAP. Він створюється в співробітництві з Великою Британією та Японією. Про це повідомляє Infodefensa.

Міністерство оборони Італії вже випустило заяву з вимогою "справжньої тринаціональної програми", яка має будуватися на принципі справедливого розподілу. Рим вважає, що Лондон та Токіо обмежують участь в розробці винищувача 6 покоління.

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Наразі весь проєкт GCAP, як стверджує Чинголані, є "великою лабораторією розумів" та не має квот. Журналісти пишуть, що Велика Британія має штаб-квартиру в Лондоні. де розробляють літак. Також наразі немає переговорів щодо розподілення ролей у розробці. Чинголані каже, що переговори технічного характеру досі відстають від графіка.

"Є ще багато роботи з японцями та з англійцями. Ми вважаємо, що ми маємо набагато більш просунуті навички в певних секторах", — заявив гендиректор Leonardo.

Він додав, що в Leonardo є значний досвід у створенні рою безпілотників. Майбутній літак зможе керувати 30-40 БПЛА під час польоту. Частина з них буде віддана в жертву для проникнення у ворожий повітряний простір. Саме в цьому Leonardo має сильну сторону. Впродовж нинішнього місяця Італія проведе низку зустрічей з британцями та японцями.

Нагадаємо, 29 вересня в Британії випробували катапультування крісла для турецького винищувача KAAN.

12 вересня Італія, Велика Британія та Японія узгодили подальшу розробку винищувача 6 покоління.