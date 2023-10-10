В США совершил первый полет модернизированный "Зверь" B-1B Lancer (фото)

Самолет получил новейший пакет модернизации Beast, который получил обновленную авионику, технологии и другие системы. Все это должно позволить держать бомбардировщики в строю до 2040 года.

7-е бомбардировочное крыло на авиабазе Дайесс в штате Техас совершило полет модернизированного бомбардировщика B-1B Lancer. Об этом сообщает Air & Space Forces Magazine.

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer получил ряд технологических инноваций в рамках новой программы модернизации. Полет состоялся еще в начале сентября, но сообщили о нем только 6 октября. Отмечается, что Lancer получил модернизированную систему идентификации "свой-чужой", систему передачи данных Link 16, защищенную связь, обновленную авионику, а также обновленное хранилище данных для обработки больших объемов информации. Модернизацию назвали "Beast" или "зверь" на русском.

"Наши экипажи очень рады получить в свои руки эту новую технологию, которая уменьшит их рабочую нагрузку и позволит им сосредоточиться на боевом применении самой системы вооружения", — заявили в Воздушных силах.

Отмечается, что Beast является объединением различных модернизаций в один единый программный пакет, что упрощает дальнейший процесс модернизации и улучшает оснащение команды для выполнения сложных оперативных задач. Благодаря этому время на модернизацию сокращается на два года. В следующие два года США модернизируют еще 22 бомбардировщика.

Модернизация — это шаг для сохранения боеготовности В-1В в войске до того, как B-21 поступит на вооружение. Также Воздушные силы создают цифровую 3-D копию самолета Lancer, чтобы спрогнозировать, где есть его слабые места. Таким образом в США планируют держать в эксплуатации бомбардировщики B-1B как минимум до 2040 года и в дальнейшем.

Напомним, 9 июня в США показали пуск самой мощной ракеты JASSM с бомбардировщика B-1 Bomber.

13 сентября в США раскрыли детали стратегического бомбардировщика B-21 Raider.