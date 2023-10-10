"Передали куда надо": партизаны попали на военный аэродром РФ в Крыму (фото, видео)

Участники движения сопротивления следят за всеми военными объектами оккупационных войск на полуострове. На аэродроме партизаны заметили большое количество персонала для обслуживания вражеской авиации.

Участники подполья прокрались на территорию аэродрома "Ореховское", который расположен во временно оккупированном Крыму. В Telegram-канале"Атеш" опубликованы соответствующие фото и видео.

Они выбрали безопасный маршрут и впоследствии начали собирать важную информацию о наличии захватнических войск на военном объекте. Зафиксировано большое количество персонала обслуги авиационной техники врага.

В сообщении говорится о том, что участники движения сопротивления следят за всеми военными объектами оккупационных войск РФ на территории Крыма. Подробности о результатах своей деятельности они не объявили.

"Вся информация была оперативно передана куда надо", — говорится в сообщении.

Подполье в Крыму

Участники движения сопротивления 9 октября заявили, что оккупанты боятся перебрасывать катера морем и транспортируют вглубь Крыма. Агенты "Атеш" зафиксировали транспортировку военного катера, который везли из порта Феодосии вглубь Крыма. Точный тип судна им распознать из-за маскировки не удалось.

Также подполье установило, что войска РФ перебрасывают советские гаубицы Д-20 в Крым. По их информации, крымские больницы заполнены ранеными оккупантами с Запорожского направления. В подполье считают, что военную технику враг перебрасывает в Джанкой из Мелитополя.

Напомним, 6 октября партизаны в Крыму проникли на Евпаторийский авиационный ремонтный завод. Они фиксировали часть понтонно-мостового парка, включающего в себя технику, предназначенную для создания паромных и мостовых переправ через водные преграды.