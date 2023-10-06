Партизаны в Крыму проникли на Евпаторийский авиационный ремонтный завод, — Атеш (фото)

Активисты движения утверждают, что на фотографиях фиксируются российские военные грузовики, которые представляют собой часть понтонно-мостового парка, включающего в себя технику, предназначенную для создания паромных и мостовых переправ через водные преграды.

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Члены военного партизанского движения "Атеш" успешно проникли на территорию, где размещена российская военная техника во временно оккупированном Крыму. На этой базе они обнаружили машины, предназначенные для строительства паромных переправ и мостовых сооружений. Об этом рассказали в Telegram-канале партизанов.

По данным источника, речь идет о территории Евпаторийского авиационного ремзавода.

Заметно, что члены группы "Атеш" совершили повторное проникновение на российскую военную базу, которая была создана оккупантами на территории авиазавода в Евпатории.

На фотографиях, сделанных партизанами, видно множество военных грузовиков, которые были прикрыты тентами. Координаты этого места: 45.22228 широты и 33.37966 долготы.

Согласно информации из источника, на фотографиях фиксируются российские военные грузовики, которые представляют собой часть понтонно-мостового парка. Этот парк включает в себя технику, предназначенную для создания паромных и мостовых переправ через водные преграды.

"Атеш" продолжает вести наблюдение за войсками РФ и местами их дислокации. Ра*истам советуем поскорее покидать территорию Крыма", – указали партизаны.

Агенты "Атеш" проникли на Евпаторийский авиационный ремонтный завод в Крыму Агенты "Атеш" проникли на Евпаторийский авиационный ремонтный завод в Крыму Агенты "Атеш" проникли на Евпаторийский авиационный ремонтный завод в Крыму

Напомним, 4 октября партизаны движения "Атеш" обнаружили в районе временно оккупированного Симферополя тайный склад российских войск. Представители подполья рассказали, что передали данные о найденной базе и "ожидают результатов".

Представитель Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне сделали все возможное для защиты Крымского моста. Речь идет о работе ПВО, дежурстве военных кораблей и притопленных у опор баржах. Однако, по словам Плетенчука, вражеская оборона все же имеет слабое место.